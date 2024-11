Caso doping, Sinner vuota il sacco: parole commoventi

Jannik Sinner svela cosa ha provato quando ha scoperto la positività al doping: le parole del tennista azzurro commuovono i tifosi

Nulla è perfetto. Anche una stagione indimenticabile per Jannik Sinner come quella che si sta avviando a conclusione, impreziosita dai suoi primi due titoli dello Slam e dal raggiungimento del primo posto nella classifica ATP, rimarrà nella memoria di tanti tifosi, e anche nella sua, come la stagione del caso Clostebol. Una vicenda di doping che continua a far discutere e a far del male allo stesso azzurro. Non a caso, tornando sulla questione, il campione altoatesino ha rivelato un dettaglio incredibile sul momento in cui ha scoperto la positività, con parole che hanno commosso tutti i tifosi.

Se l’intera vicenda, culminata nel ricorso da parte della Wada al Tas e nella richiesta di squalifica di uno o due anni, è stata uno shock per i tifosi di Sinner, per gli appassionati di tennis e in generale per chiunque ami davvero lo sport, è naturale che per il diretto interessato il trauma possa essere stato anche più profondo.

Non a caso, intervistato nell’immediata vigilia delle ATP Finals a Torino, l’azzurro è tornato sull’argomento. Non è entrato ovviamente nei dettagli della vicenda, anche perché con un procedimento in corso non sarebbe opportuno, ma ha voluto rivelare per la prima volta a tutti quale è stata la sua reazione al momento della scoperta della positività. Un evento che ha inevitabilmente condizionato la sua stagione, trasformandosi in un trauma da cui probabilmente solo in caso di assoluzione da parte del Tas potrà riprendersi.

Caso doping, la confessione di Sinner: commozione per i tifosi

Poche ore prima del suo esordio alle Finals con Alex De Minaur, Sinner ha trovato la forza di tornare su un argomento che, chiaramente, non gli fa piacere toccare, e anzi lo addolora. E lo ha fatto raccontando non tanto cosa è davvero successo (la vicenda è talmente chiara che ormai non ce n’è bisogno), ma svelando cosa ha provato in quei momenti in cui tutto gli è sembrato cadergli addosso.

A Indian Wells eravamo infatti ancora nelle battute iniziali della stagione, Sinner aveva già conquistato il suo primo titolo dello Slam ma non aveva raggiunto il primo posto del ranking, e un incidente del genere avrebbe potuto rovinargli completamente i piani e i programmi.

Convinto della sua innocenza, inizialmente quando gli è stata comunicata la notizia Sinner ha quindi reagito con estrema incredulità, pensando si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Quando ha poi compreso che invece era tutto vero, è rimasto gelato: “Il buio è calato su di me, non sapevo cosa dire. Dalla mia bocca non usciva nulla“.

Dopo il trauma iniziale, ha cercato di capire cosa fosse successo, visto che non sapeva minimamente come una sostanza dopante possa averlo in qualche modo contaminato. “Non ci credevo, mi sentivo perso”, ha concluso l’azzurro, aggiungendo: “Non auguro a nessun altro di vivere quello che ho vissuto“.