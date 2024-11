Dopo Camarda altro gioiello in prima squadra: Fonseca pronto a chiamarlo

Un altro giovane rossonero si sta mettendo in evidenza e potrebbe avere una chance in Prima Squadra tra non molto: vedremo quando sarà il suo momento.

La trasferta a Cagliari è stata molto deludente per il Milan, che non è andato oltre un pareggio per 3-3 dopo una partita davvero al di sotto delle aspettative. Tra le poche note positive l’esordio da titolare di Francesco Camarda, che a poco più di 16 anni ha avuto l’occasione di sostituire Alvaro Morata dal primo minuto.

Considerata la giovanissima età, l’attaccante rossonero si è ben comportato. Con tutti i limiti dovuti alla sua scarsa esperienza, ha cercato di essere di dare il suo contributo alla squadra e gli è anche capitata un’occasione per fare gol, purtroppo il suo colpo di testa sul cross di Christian Pulisic è stato un po’ debole ed è stato parato dal portiere avversario. Camarda si è fatto notare anche per un salvataggio difensivo, sempre di testa. Non la prestazione della vita, però il centravanti 16enne se l’è cavata. Non poteva essere lui il “salvatore della patria”.

Milan, un altro giovane spera di convincere Fonseca

In un sabato che ha visto la Prima Squadra deludere in Sardegna, c’è stato invece un Milan Primavera che contro i pari età proprio del Cagliari ha vinto 2-0. Il migliore in campo è stato Mattia Liberali, autore del gol dell’1-0 e poi l’assist fantastico per il raddoppio firmato da Alessandro Bonomi.

Per il 17enne fantasista rossonero si trattava della prima presenza nel campionato Primavera in questa stagione e ha subito lasciato il segno, aiutando la squadra di Federico Guidi a rimanere ai piani alti alla classifica. In precedenza aveva giocato 4 partite in Youth League, 7 nel campionato di Serie C e 2 nella Coppa Italia di Serie C. Durante la preparazione estiva era stato aggregato alla Prima Squadra di Paulo Fonseca e aveva impressionato positivamente nelle diverse amichevoli.

L’allenatore portoghese conosce bene le qualità di Liberali e lo segue con attenzione. Contro Udinese e Napoli era in panchina, anche se poi non ha avuto l’occasione di debuttare in Serie A. La sua chance potrebbe arrivare tra non molto, anche se in questo momento il Milan ha la necessità di trovare una quadra per essere equilibrato e macinare risultati positivi. Fonseca ha già dichiarato che va trovato il momento giusto per lanciare un giovane. Vedremo quando arriverà quello di Mattia, che nel frattempo cercherà di convincere a suon di buone prestazioni con la Primavera o con il Milan Futuro.