I tifosi del Milan restano senza parole, ribaltone improvviso su Daniel Maldini

Aumenta l’interesse per Daniel Maldini: oltre alle solite italiane, sul figlio di Paolo ci sono anche club esteri

È iniziata la sosta. Il Milan, dopo lo stop col Cagliari, può approfittare di queste due settimane per riposare e recuperare la miglior condizione. È stato un periodo intenso; purtroppo si è chiuso non in un bel modo ma con un pareggio che lascia tantissimo rammarico.

La gioia di Madrid è durata, purtroppo, troppo poco. E adesso, per la terza volta in questa stagione, il Milan dovrà affrontare la sosta con un bel po’ di critiche e polemiche. Ce n’è tanto per Fonseca, accusato di non essere riuscito a trovare soluzioni contro le squadre più piccole: lui stesso, dopo Madrid, ha ammesso che giocare in Serie A è più complicato. Sul banco degli imputati però c’è anche la società, che in estate ha lavorato bene ma non benissimo. La rosa è ancora piena zeppa di lacune, che andrebbero risolte a gennaio, e resta un grande dubbio il mercato in uscita. In particolare, la questione Daniel Maldini resta apertissima: il Milan ha deciso di cederlo a costo zero al Monza, una scelta che ancora lascia davvero di stucco. E adesso il rimpianto rischia di aumentare.

Daniel Maldini, non solo Serie A: interesse dall’estero

Daniel Maldini è cresciuto in maniera evidente in questi ultimi mesi. Il Milan poteva e doveva trovargli spazio, soprattutto in quel ruolo di trequartista che oggi ha in Pulisic l’unico interprete di livello. Col Monza ci sono due clausole rescissorie: una da 12 milioni, valida per l’Italia, e l’altra da 15 milioni, utilizzabile dai club esteri.

Finora si è parlato solo di interesse dalla Serie A, di Roma, di Atalanta e addirittura di Inter, adesso però arrivano sondaggi anche dall’estero, in particolare dalla Spagna. Stando alle ultime indiscrezioni, Daniel Maldini sarebbe finito nel mirino anche di Real Betis e di Villarreal. Due squadre importanti ma che di certo non si possono considerare mete ambiziose per un ragazzo che sembra avere un potenziale davvero molto alto. Il suo sogno resta quello di tornare al Milan, la squadra di sempre e del cuore, ma che in estate ha fatto una scelta su di lui completamente sbagliata (non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico: i rossoneri hanno incassato zero euro…). Il Milan ha mantenuto il 50% della rivendita (questo significa che potrebbe riprenderlo per soli 6 milioni); nessun diritto di prelazione, invece, come qualcuno aveva detto nelle scorse settimane.