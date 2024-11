Il colpo in Serie B è ad un passo: si chiude subito ma arriva a giugno

Come le precedenti, non sarà una pausa per le Nazionali serena per il Milan già al lavoro sui possibili obiettivi di mercato a gennaio

Il 3-3 subito in rimonta a Cagliari pesa come un macigno sulla classifica e sul morale di un Milan che vivrà nuovamente la pausa per le Nazionali con tanti dubbi e interrogativi in vista del ritorno in campo nel big match con la Juve di sabato 23 novembre.

Potevano esserci anche i rossoneri nel gruppone di alta classifica con sei squadre racchiuse in appena due punti e, invece, nonostante la partita da recuperare con il Bologna, il distacco di Leao e compagni comincia già a essere allarmante non solo in ottica Scudetto ma anche per la qualificazione alla prossima Champions League che, al momento, coinvolge anche le outsider Lazio e Fiorentina.

Dopo l’1-3 di Madrid, il Milan è sprofondato nuovamente nelle sue incertezze a Cagliari. Da brividi la prestazione della difesa che ha concesso occasioni da gol a ripetizione a un avversario che, fino all’undicesima giornata, aveva segnato solo 9 gol in campionato. Theo Hernandez è finito sotto accusa per le lacune in copertura ma è l’intero reparto ad andare in difficoltà quando gli altri attaccano e Cagliari non ha rappresentato certo un’eccezione.

Milan, nuovo obiettivo in difesa: garantisce Inzaghi

Troppo altalenante il rendimento di Tomori, Thiam e Pavlovic, gli unici tre centrali a disposizione di Fonseca dopo l’infortunio di Gabbia che dovrebbe rientrare contro la Juventus. Per questo, non c’è da stupirsi se la dirigenza dovesse intervenire per rinforzare la retroguardia già a gennaio.

Tra i calciatori che il Milan osserva molto attentamene ce n’è anche uno che milita in Serie B ovvero Simone Canestrelli, difensore centrale del Pisa, allenato da Filippo Inzaghi e leader del campionato cadetto con due punti di vantaggio sul Sassuolo e tre sullo Spezia.

A riferire dell’interessamento del Milan per Canestrelli è il quotidiano La Nazione. Forte di un contratto fino al 2027, il difensore non dovrebbe muoversi da Pisa alla riapertura del mercato a Gennaio, soprattutto in considerazione della posizione di classifica dei nerazzurri. Non è da escludere, tuttavia, che il Milan possa opzionarlo e lasciarlo in Toscana fino a fine stagione per poi prenderlo eventualmente in estate.

Canestrelli ha giocato finora tutte le 13 partite del campionato di Serie B da titolare con un gol all’attivo nel 3-1 contro il Cesena. Classe 2000, il difensore del Pisa, per età e costo potrebbe rappresentare un potenziale investimento per il Milan cui è stato accostato anche lo svedese Lindelof, in uscita dal Manchester United.