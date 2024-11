Jimenez incanta, ora tocca a Fonseca: ruolo a sorpresa per lo spagnolo

Alex Jimenez continua ad incantare. Può essere arrivato il momento di avere un’occasione in prima squadra: ecco come

Un po’ terzino e un po’ ala, un po’ a destra e un po’ a sinistra. Alex Jimenez sta giocando praticamente ovunque con il Milan Futuro. Ieri così contro l’Arezzo, Daniele Bonera lo ha impiegato in posizione avanzata e lo spagnolo ha trovato uno splendido gol.

Sette giorni, prima, aveva giocato basso, sul lato mancino, e anche in quel caso è stato lui a timbrare il cartellino contro il Pontedera. Con la doppietta al Lecco, nel primo turno di Coppa Italia di Serie C, sono così quattro i gol realizzati. Jimenez si dimostra dunque un giocatore poliedrico sul quale è stato giusto investire i circa cinque milioni che sono finiti nelle casse del Real Madrid. Il classe 2005 ha qualità importanti che non passano certo inosservate, ma Paulo Fonseca non lo ha mai utilizzato e le occasioni non sono mancate.

E dire che in estate Zlatan Ibrahimovic lo aveva promosso a vice Theo Hernandez. Il francese è stato spesso fuori in stagione, ma il tecnico portoghese ha sempre dato spazio a Filippo Terracciano. L’ex Lille ha anche avuto modo di far giocare per qualche minuto Bartesaghi, ma non Jimenez. La continuitĂ , però, che sta trovando con Daniele Bonera gli permetterĂ inevitabilmente di avere presto la sua occasione in prima squadra.

Milan, un jolly per Fonseca: Jimenez come Saelemaekers

La domanda sorge così spontanea: in quale ruolo vedremo esordire Alex Jimenez in stagione? Difficile rispondere a questo quesito.

E’ evidente però che le opportunitĂ non mancheranno sia come terzino di sinistra che come quello di destra, ma attenzione ad una possibile novitĂ . Jimenez ha caratteristiche che ricordano Alexis Saelemaekers (anche fisicamente in realtĂ ), ma lo spagnolo ha mostrato di avere molta piĂą qualitĂ e di sentire la porta. Vederlo in posizione piĂą avanzata non sarebbe così assurdo. Potrebbe, di fatto, ricoprire il ruolo in cui Yunus Musah si è messo in mostra contro il Real Madrid. Un po’ esterno alto e un po’ terzino, così da dare quegli equilibri che spesso sono venuti a mancare al Milan. E’ un’idea che può diventare interessante. SarĂ chiaramente il tempo a dirci dove Fonseca avrĂ voglia di impiegare lo spagnolo, che merita di avere un’occasione in prima squadra per la felicitĂ di molti tifosi che stravedono per lui, ma anche di Zlatan Ibrahimovic.