Milan, 14 milioni in arrivo: l’affare sta per essere formalizzato

Il Milan sta per incassare 14 milioni: ormai la decisione è presa, l’affare sta per essere formalizzato. Tutti i dettagli

Per la terza volta in questo inizio di stagione, il Milan non è riuscito a vincere la partita prima della sosta. Dopo il pareggio con la Lazio e il ko di Firenze, i rossoneri sono caduti a Cagliari con un pareggio che, onestamente, sa di sconfitta. La squadra di Nicola è riuscita, nei minuti finali, ad agguantare il 3-3 con la super rete di Zappa. Ora c’è la sosta, ed è un buon periodo per recuperare energie e per fare qualche riflessione sulle possibili manovre di mercato di gennaio.

Il Milan in estate ha lavorato bene ma non benissimo. Le operazioni in entrata hanno convinto (quasi) tutte, mentre in uscita sicuramente si poteva fare meglio. Ingiustificabile la scelta di cedere a costo zero Daniel Maldini al Monza, dubbi anche sul passaggio di Pierre Kalulu alla Juventus in prestito con diritto di riscatto. Il difensore francese ha trovato continuità a Torino soprattutto dopo l’infortunio di Bremer: prestazioni altalenanti, ma tutto sommato positive. Ecco perché la società si sta già convincendo di esercitare il riscatto.

La Juventus riscatta Kalulu, decisione presa

Kalulu è passato in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Milan ha incassato finora 3 milioni, dopodiché per l’acquisto a titolo definitivo servono altri 14 milioni. A questi soldi poi bisogna aggiungere l’eventuale percentuale di rivendita e i vari bonus. I rossoneri sono sempre più vicini ad incassare la seconda parte di soldi.

La Juventus è contenta del rendimento di Kalulu e per questo è sempre più decisa ad esercitare il riscatto. Nei prossimi mesi la società potrebbe quindi procedere con l’acquisto e versare nelle casse del Milan altri 14 milioni. Che si aggiungerebbero quindi ai 3 milioni del prestito oneroso già spesi. Giuntoli ormai si è convinto e anche Thiago Motta è contento delle prestazioni del difensore. In ogni caso, il riscatto di Pierre non basta: a gennaio infatti la Juventus acquisterà anche un altro difensore, come ha annunciato lo stesso dirigente di recente: l’infortunio di Bremer, che ha già finito la stagione, è un grave danno per la retroguardia bianconera e per questo la società deve intervenire con un sostituto di livello. Si fa spesso il nome di Milan Skriniar e occhio anche a Dragusin, che in Premier League al Tottenham non è riuscito ad integrarsi al meglio. La ricerca continua, ma il primo colpo è pronto per essere formalizzato: Kalulu diventerà tutto bianconero.