Non solo Morata: un altro rossonero potrebbe rientrare subito a Milanello

Convocato in Nazionale ma potrebbe rientrare a Milanello nei prossimi giorni: come Morata, un altro caso per i rossoneri

La sosta di novembre è ufficialmente iniziata. Per il Milan, purtroppo, come accaduto nei due precedenti casi, non è riuscito a vincere l’ultima partita prima dello stop. Ha pareggiato con la Lazio, ha perso con la Fiorentina e adesso non è andato oltre il tre a tre col Cagliari. Un punto che somiglia molto ad una sconfitta per come è arrivato, considerando anche che pochi giorni prima il Milan era riuscito a vincere a Madrid contro il Real in Champions League.

Per i rossoneri sarà quindi l’ennesima sosta di grandi discussioni e polemiche. Paulo Fonseca dovrà di nuovo gestire la situazione, continuando a lavorare in quel di Milanello per recuperare la miglior condizione fisica e mentale di molti giocatori. In diversi resteranno a lavorare al centro sportivo di Carnago e non andranno in Nazionale; a sorpresa, Fofana non è stato convocato, così come Gabbia che potrà recuperare dall’infortunio. C’è poi da capire come andrà a finire la questione Alvaro Morata, convocato dalla Spagna nonostante il trauma cranico e il protocollo che prevede dieci giorni di riposo. Situazione da chiarire anche per quanto riguarda Luka Jovic.

Milan, caso Jovic: il ct della Serbia provoca i rossoneri

L’attaccante serbo non gioca nel Milan da diverso tempo. A fine estate è stato messo sul mercato dai dirigenti milanisti nonostante gli sia stato dato il consenso a prendere la maglia numero nove. Insomma, una situazione un po’ strana che ancora non ha trovato chiarezza definitiva visto che in rossonero non gioca ma in Nazionale viene convocato regolarmente.

Jovic è out ufficiosamente per pubalgia, ma nel frattempo la Serbia lo ha convocato sia ad ottobre che adesso. Anche se, come nel caso di Morata, verrà valutato dai medici della Nazionale prima di decidere se farlo restare in ritiro o se, invece, rispedirlo a Milano. Anche per lui quindi ci sono delle riflessioni in corso in merito alle sue condizioni fisiche. Il commissario tecnico della Serbia, tra l’altro, proprio sull’argomento ha parlato in conferenza stampa.

E le sue parole sanno di provocazione nei confronti del Milan: “Prima dell’infortunio con la Svizzera ha avuto problemi con un infortunio. Giocava sotto iniezione e io non lo dimentico. Quando alcuni si chiedono perché sia convocato ma nel Milan non giochi hanno bisogno di sapere alcune cose…“. Insomma, un detto non detto che non fa altro che alimentare i dubbi in merito alle condizioni di Jovic, ormai sempre più ai margini del progetto tecnico rossonero.