Primo colpo Milan: 15 milioni per il centrocampista

Il Milan potrebbe mettere le mani su un nuovo centrocampista, già durante il calciomercato di gennaio: c’è il nome cerchiato in rosso

Sarà un 2025 caldo quello che vivrà il Milan. Già a gennaio, infatti, Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, saranno a chiamati a rinforzare una rosa con diverse lacune.

Il Milan non può permettersi di fallire la qualificazione in Champions League e dei nuovi innesti possono certamente aiutare. La concorrenza, d’altronde, come dimostra la classifica, è davvero agguerrita. Anche se a fine stagione dovessero essere cinque le squadre a strappare il pass, non sarà facile. Siamo certi che Juventus, Inter e Napoli se la giocheranno fino alla fine così come l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sempre più una certezza. Ma stanno andando benissimo anche la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino e la Lazio di Marco Baroni, tutte davanti al Diavolo. Serve dunque una rosa più attrezzata, sopratutto in determinati reparti.

Milan, colpo in mediana: occhi puntati su Frendrup

Se per il bomber si aspetterà l’estate, lo stesso non si può fare a centrocampo, dove la coperta è davvero corta. L’infortunio di Ismael Bennacer ha complicato tutto e serve un suo sostituto, anche se dovesse recuperare a breve.

Difficile, infatti, che l’algerino possa dare una mano fin da subito e al Milan serve un giocatore che possa far rifiatare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Yunus Musah ha dimostrato di esprimersi meglio da esterno e Ruben Loftus-Cheek sta faticando terribilmente a fornire prestazioni all’altezza. Ecco perché si prenderà quasi certamente un nuovo mediano già durante il mercato di gennaio, meglio se proveniente dalla Serie A. Il gruppo di lavoro, che si occupa dei nuovi innesti, potrebbe così cambiare rotta, puntando su calciatori che conoscono il campionato italiano e che si adatterebbero più velocemente.

Così Morten Frendrup resta un obiettivo concreto. Dell’interesse per il centrocampista del Genoa, osservato più volte, ve ne parliamo ormai dalla scorsa primavera e gennaio potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpo. Il Grifone d’altronde non naviga in buone acque e un’offerta da 15 milioni di euro potrebbe essere accettata, magari con l’aggiunta di qualche giovane da girare in prestito. L’affare può dunque decollare visto che le condizioni sembrano davvero esserci tutte. Il 23enne danese in stagione ha collezionato ben tredici presenze, con oltre mille minuti giocati.