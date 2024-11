Colpo di scena Milan: doppia rescissione entro fine anno

Il Milan sta pensando di rescindere il contratto di due elementi della propria rosa: i rossoneri vorrebbero liberarsene già a gennaio.

Il Milan non riesce ad avere un rendimento costante e anche queste ultime gare hanno confermato l’andamento altalenante dei rossoneri. Dopo il ko interno con il Napoli era arrivata la vittoria di Monza (anche se sofferta) e soprattutto lo straordinario exploit contro il Real Madrid in Champions League. Tanti tifosi milanisti speravano fosse l’inizio di un cammino ben più soddisfacente rispetto a quello della prima parte di stagione.

Invece a Cagliari il Diavolo è incappato di nuovo nei soliti errori ed è tornato a casa con un solo punto. La panchina di Paulo Fonseca non traballa più come qualche settimana fa ma il futuro dell’allenatore portoghese non è così certo. Nel frattempo l’ex allenatore della Roma spera che a gennaio possa arrivare qualche nuova pedina per migliorare ulteriormente la rosa.

Tuttavia, prima di procedere ai movimenti in entrata, Ibrahimovic e Moncada si stanno concentrando sulle uscite. Alcuni giocatori non sembrano proprio rientrare nei piani del club e sono pertanto destinati a lasciare Milanello entro la fine della stagione.

Doppia rescissione Milan! Hanno già fatto le valigie

Due degli elementi che stanno già preparando le valigie sono Luka Jovic e Divock Origi. L’attaccante serbo ha finora collezionato solo 3 presenze in campionato senza mettere a segno nemmeno una rete. Ufficialmente il giocatore è fermo per pubalgia ma proprio in queste ore è arrivata la notizia della convocazione da parte della Serbia che getta ulteriori dubbi sul suo futuro in rossonero.

L’ex Liverpool è stato invece messo ai margini già la scorsa estate, quando venne relegato nel Milan Futuro – militante in Serie C – in attesa di una sua cessione. Il Milan non è però riuscito ancora a liberarsene: l’obiettivo è provare a cedere entrambi già nel prossimo mercato di gennaio o comunque in estate.

Se non dovessero arrivare offerte per i due attaccanti la società di via Aldo Rossi prenderebbe seriamente in considerazione l’ipotesi rescissione. Il contratto di Luka Jovic scade nel 2025, pertanto la rescissione a gennaio è una strada facilmente percorribile. Più difficile arrivare a questa soluzione per Origi, che invece ha un accordo fino al 2026. I rossoneri ci proveranno comunque, in modo tale da liberare due caselle nel reparto offensivo e provare a dare l’assalto a un nuovo bomber: David, Raspadori e Santiago Gimenez i profili più seguiti.