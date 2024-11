Il Milan abbandona la pista, addio ai rossoneri: richiesta troppo alta

Un giocatore che interessava alla società rossonera sembra lontano da un approdo a Milanello: i costi sono eccessivi.

I tifosi del Milan sperano che la dirigenza faccia uno o due acquisti nel mercato di gennaio 2025, dato che l’organico non appare completo. Un centrocampista e un terzino sinistro farebbero molto comodo a Paulo Fonseca. Ma non bisogna aspettarsi investimenti particolari. Anzi, non bisogna neppure escludere che la squadra possa rimanere immutata fino a fine stagione, rinviando alla prossima estate ogni mossa.

In ottica 2025 potrebbero essere valutati anche dei colpi a “parametro zero”, visto che ci sono dei giocatori interessanti che hanno un contratto che scade nel prossimo giugno. Si tratta di operazioni non sempre facili, dato che gli agenti giocano sul fatto che non ci sia un costo legato al cartellino per fare richieste onerose su stipendio e commissioni. Il club rossonero ha una politica che prevede dei limiti di spesa che possono complicare l’ingaggio di determinati calciatori.

Milan, colpo a zero difficile: le ultime notizie

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan dovrà valutare se prendere un nuovo centravanti. Tammy Abraham è arrivato in prestito secco e la sua permanenza è tutt’altro che certa. Sicuramente non rimarrà Luka Jovic, finora un “fantasma” soprattutto a causa della pubalgia che gli sta impedendo di essere a disposizione.

Un attaccante che andrà in scadenza di contratto a giugno 2025 è Jonathan David, goleador del Lille che già in passato è stato oggetto del desiderio rossonero. In questa stagione ha messo insieme 13 gol e 2 assist in 19 presenze, ma in generale con il club francese ha totalizzato 97 reti e 20 assist in 202 partite. I suoi numeri e le sue prestazioni non sono passate indifferenti né a Casa Milan né altrove, ci sono più società interessate al nazionale canadese.

In questo momento il Milan appare defilato, troppo elevate le richieste in termini di stipendio e commissioni: 5/6 milioni annui per il giocatore e 7/8 per l’agente, secondo alcune indiscrezioni trapelate nelle ultime settimane. I rossoneri difficilmente avranno la meglio su una concorrenza più predisposta ad andare incontro a tali pretese. In Premier League non mancano club che vorrebbero assicurarsi David. E anche in Serie A c’è chi si sta muovendo, ad esempio la Juventus. Si è parlato pure di un interesse dell’Inter.

Da vedere se qualcuno proverà a comprare l’attaccante già nel mercato invernale, andando a versare una decina di milioni al Lille. Vedremo. Comunque, difficilmente David giocherà nel Milan.