Il Milan esulta: tra recupero e rinnovo, Gabbia dice tutto

Le dichiarazioni di Matteo Gabbia sull’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi giorni e il rinnovo: il punto della situazione

Lo stop è arrivato alla vigilia di Milan-Napoli, ora l’obiettivo di Matteo Gabbia è quello di esserci contro la Juventus, in una sfida che rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione dei rossoneri.

L’italiano ha dimostrato di essere il centrale difensivo più affidabile ed un eventuale recupero porterebbe Paulo Fonseca a schierarlo contro i bianconeri, nella partita valevole per la tredicesima giornata di Serie A, che andrà in scena sabato alle ore 18.00, dopo la pausa per le Nazionali. Il giocatori, così sfrutterà questa settimana per lavorare ancora più intensamente, prima di tornare in gruppo, verosimilmente dalla prossima “Il mio obiettivo e quello dello staff medico è essere il più pronto possibile per quella partita, poi deciderà Fonseca chi andrà in campo – dice Matteo Gabbia in un’intervista ai microfoni di Sportmediaset -. In questo periodo ho lavorato per recuperare e sfruttato il tempo per migliorare, ormai ci siamo e per questo sono contento”.

L’idea, ad oggi, è quella di puntare su Matteo Gabbia, insieme ad uno tra tra Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Entrambi, come l’italiano, rimaranno a Milanello e potranno allenarsi per convincere Paulo Fonseca. Difficile, invece, che ci sia spazio, contro i bianconeri, per Pavlovic, che sta attraversando un periodo non facile e che contrariamente ai compagni ha lasciato il centro sportivo di Carnago per rispondere alla convocazione della sua Serbia.

Gabbia pensa solo al Milan: “Per me è un sogno”

Tornando a Matteo Gabbia, c’è grande attesa da parte dei tifosi anche per quanto riguarda il suo futuro. Il difensore si è preso il Milan e non vuole più mollarlo.

Il rinnovo a poco più di due milioni di euro netti a stagione è davvero vicino, ma manca ancora qualcosa per la fumata bianca: “Abbiamo parlato con il mio agente, la società – prosegue il giocatore – Stiamo parlando, loro sanno che il Milan è un sogno per me e sanno che non ho la fretta o la necessità di firmare domani perché comunque ho già un contratto, quindi sono molto tranquillo e felice”. L’obiettivo di Gabbia è chiaramente quello di vincere, ma serve migliorare tanto: “Come dico sempre nelle partite in cui soffriamo, è responsabilità di tutti, del lavoro totale in fase difensiva e non di un singolo. Nella sosta del campionato lavoreremo per limitare questi errori e queste concessioni difensive”.