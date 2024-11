L’ammissione di Sinner lascia a bocca aperta: nessuno se lo aspettava

Jannik Sinner si lascia andare a una clamorosa confessione direttamente da Torino: è successo davvero, i tifosi restano a bocca aperta

Quello arrivato a Torino per giocarsi, da numero uno al mondo, le ATP Finals da assoluto protagonista e favorito per la vittoria finale è un Jannik Sinner molto concentrato. Un giocatore consapevole di essere in un momento fondamentale della propria carriera, di avere davanti a sé traguardi ambiziosi da poter raggiungere e anche di dover affrontare a testa alta il caso doping che ancora pende sulla sua testa a causa del ricorso della Wada. In attesa della sentenza definitiva, in questi giorni l’azzurro si è però lasciato andare a una confessione clamorosa su un altro aspetto importante della sua vita. E questa volta nessuno poteva immaginarlo.

Al di là del clamore mediatico ormai destato da ogni sua apparizione, non solo in campo, Sinner sa benissimo che, per poter continuare a competere ad altissimo livello e potersi giocare i più importanti titoli del mondo del tennis, confermando il suo status di assoluto dominatore nel circuito ATP, non può permettersi distrazioni di alcuna sorta.

Anche per questo motivo tiene molto alla sua privacy, a difendere la sua sfera più intima e familiare. E anche se da qualche mese nella sua vita è entrata una persona molto importante, l’azzurro sta facendo di tutto per non farsi stravolgere da sentimenti ed emozioni, come confessato incredibilmente durante un’intervista nell’ambito delle ATP Finals.

Sinner, confessione clamorosa: c’entra Anna Kalinskaya, cosa ha detto il tennista

Sul piano sportivo non c’è dubbio che l’inizio della loro storia d’amore ha permesso sia a Sinner che a Kalinskaya di ottenere benefici. Non a caso, i loro risultati sono migliorati da quando si sono messi insieme, o almeno si sono mantenuti su livelli altissimi, come nel caso dell’azzurro.

Per far non incidere in negativo sulle loro performance i due hanno però dovuto adottare un comportamento preciso, dandosi una regola fondamentale. Lo ha confessato lo stesso Sinner in un’intervista rilasciata a Esquire UK. Un’ammissione che ha lasciato a bocca aperta moltissimi tifosi.

Il segreto del loro amore e del loro successo è null’altro che l’assoluta normalità: “Anna non ha aggiunto nulla alla mia vita, non credo sia cambiato niente“. Parole apparentemente fredde, quasi algide, da parte dell’azzurro, ma che nascondono per certi versi il suo modo di intendere la vita di coppia e la vita agonistica: “Avere una ragazza ti fa stare bene o male. Ma io voglio qualcosa che sia molto naturale, che entri nella mia vita normalmente. Non posso permettermi di cambiare per la donna che mi sta accanto. Questo non è successo con Anna, per questo le cose funzionano“.

Non c’è quindi voglia di sminuire i meriti di Kalinskaya nella sua vita, semplicemente la constatazione che per raggiungere determinati traguardi la cosa di cui c’è più bisogno è la normalità. E forse questo vale anche per la tennista russa, come dimostrato dai miglioramenti mostrati negli ultimi tempi.