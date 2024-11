Ok all’addio per 4 milioni: il Milan fa lo sconto

Arriva anche il definitivo “ok” da parte del Milan, il calciatore può partire con tanto di “sconto”: solo 4 milioni di euro

Paulo Fonseca lo aveva ribadito: è molto più complicato giocare contro squadre del calibro di Cagliari e Monza piuttosto che col Real Madrid. A quanto pare aveva ragione lui viste che con la squadra più forte del mondo i rossoneri hanno avuto la meglio, al “Santiago Bernabeu” per 1-3. Nell’insidiosa trasferta sarda, invece, il risultato finale è stato di 3-3.

Punteggio che, però, ha fatto comunque storcere il naso a buona parte dei tifosi convinti di avere la vittoria oramai in tasca. Con il campionato fermo per cause di forza maggiore (ultimi impegni delle Nazionali in questo 2024), è il momento di fare il punto della situazione in casa “Diavolo”. Soprattutto dal punto di vista del calciomercato: sia quello in entrata che quello in uscita.

Proprio su quest’ultimo i rossoneri sembrano essere arrivati ad una vera e propria conclusione in merito al futuro di un loro tesserato. Il calciatore, a gennaio, può partire con tanto di “sconto” ed a prezzo di saldo. Insomma, un affare per coloro che in passato hanno mostrato un certo interesse nei suoi confronti.

Milan, a gennaio può partire: prezzo “scontato”

Sulla fascia destra, oramai, il tecnico portoghese ha deciso di puntare fortemente su Emerson Royal. Nonostante alcune prestazioni del brasiliano abbiano lasciato a desiderare (come confermato da più supporters sui social network), Fonseca ha promosso titolare proprio l’ex Tottenham arrivato nell’ultima sessione estiva del calciomercato. Non una buona notizia per Davide Calabria che, oltre a perdere la fascia di capitano, ha perso anche il ruolo da titolare.

Non è affatto un mistero che il classe ’96 non sia tra i preferiti dell’allenatore. Lo dimostrano le poche apparizioni fino a questo momento della stagione: cinque presenze tra campionato e Champions League per un totale di 222 minuti. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del prossimo anno. Fino ad ora non ci sono intenzioni di un possibile rinnovo, anche perché il difensore vuole giocare ed è pronto a farlo anche allontanandosi dalla squadra del cuore.

Pur di non perderlo a parametro zero la società è intenzionata ad applicare un importante “sconto” sul suo cartellino. Dai 10 milioni attuali (ovvero il suo valore), può partire per 4. Le squadre interessate (sia italiane che estere) sul nativo di Brescia sono avvisate: il calciatore può partire a prezzo di saldo nel prossimo gennaio.