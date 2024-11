Titolare contro lo Slovan Bratislava: Paulo Fonseca ha già deciso

Idee chiare per Fonseca per quanto riguarda la gestione della rosa: le scelte per la Juventus e lo Slovan Bratislava

Saranno due settimane di grandi polemiche intorno al Milan. Per la terza volta in questa stagione, i rossoneri non sono riusciti a vincere prima della sosta, nonostante la grande serata di Madrid di pochi giorni fa. Un brutto pareggio per Paulo Fonseca e i suoi ragazzi, che non ha permesso alla squadra di guadagnare due punti su Inter e Napoli, protagoniste di un pareggio nello scontro diretto di San Siro.

La non vittoria di Cagliari, oltre alla questione classifica (che resta comunque positiva visto che manca comunque la partita col Bologna da recuperare), come sempre provoca grosse discussioni sulla tenuta mentale del gruppo, sulle scelte di Fonseca e sui soliti casi. Nel mirino, ad esempio, c’è di nuovo Theo Hernandez, come dopo Firenze. Insomma, un film già visto. Il Milan però deve continuare a lavorare con lucidità durante questi giorni per preparare le prossime sfide in programma dopo la sosta: subito due match chiave contro Juventus in campionato e Slovan Bratislava in Champions League. Nonostante manchino ancora un bel po’ di giorni, nella testa del mister ci sono già idee chiare su chi schierare.

Calabria torna titolare, la scelta di Fonseca

Nell’ultimo mese è stato chiesto di fare gli straordinari ad Emerson Royal a causa dell’infortunio di Davide Calabria. Solo a Monza il brasiliano è rimasto in panchina (così come il capitano) in favore di Filippo Terracciano, schierato per la prima volta a destra. Ora che Calabria è tornato a pieno regime, Fonseca è pronto ad alternarli nelle prossime gare.

In Milan–Juve, in programma al rientro dalla sosta il prossimo 23 novembre, potremmo rivedere Calabria dal primo minuto. Il capitano ha smaltito del tutto l’infortunio al polpaccio: nelle ultime gare, compresa quella di Madrid, è entrato solo negli ultimi minuti. Adesso è pronto a tornare titolare e con la fascia da capitano sul braccio. Per lo Slovan Bratislava, invece, partita che il Milan non può sbagliare per garantirsi sempre più il pass per gli ottavi di Champions League, è più probabile rivedere Emerson Royal nella formazione iniziale. Insomma, idee chiare per Fonseca che ha intenzione di gestire al meglio delle possibilità le forze e di dare comunque spazio a Calabria, che ha perso la sua titolarità dopo l’arrivo del brasiliano. Il suo supporto è comunque importante e ora che è pienamente recuperato sicuramente troverà spazio.