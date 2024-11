Arriva dai rossoblu, il Milan chiude il primo colpo per gennaio

I rossoneri preparano gli acquisti per la sessione invernale, decisione presa sul primo rinforzo che dovrà giungere a Milanello

Alla pausa di metà novembre, è il momento dei primi bilanci e delle riflessioni da compiere in vista del mercato di gennaio, per correre ai ripari rispetto a quanto fatto in estate che non ha propriamente risposto ai piani. Tra le formazioni in questo momento se non bocciate, sicuramente rimandate, c’è il Milan, che non sta riuscendo a esprimersi secondo quanto società e piazza si aspettavano in estate.

L’inizio di stagione del Diavolo è stato abbastanza preoccupante, una risalita si è iniziata a intravedere da parte della formazione di Fonseca che sta provando a rimettersi in linea di galleggiamento, ma con una certa fatica. E non trovando ancora la continuità di rendimento che servirebbe, passando da prestazioni positive ad altre con aspetti da rivedere.

Nell’ultima settimana, la summa di tutto questo, con un Milan in grado di sbancare il Bernabeu di Madrid, ma poi incappato in un altro mezzo passo falso in campionato, con il pareggio rocambolesco per 3-3 contro il Cagliari. E’ una squadra che in fase offensiva riesce a sprigionare grande talento, ma che non è altrettanto efficace e brillante quando si tratta di avere equilibrio sul campo e di difendersi. Ecco perché sembra mancare qualcosa.

Il Milan è intenzionato a rispondere sul mercato, per trovare quegli elementi che completino la rosa e aiutino ad alzare il livello. Già scelto il primo rinforzo di gennaio, da pescare in Serie A.

Milan, serve il vice Fofana: accelerazione per Frendrup

Tra le principali lacune della squadra, in questo momento, c’è quello della copertura a centrocampo, con il solo Fofana che riesce a fare filtro. In assistenza al centrocampista prelevato dal Monaco, il profilo scelto, secondo Marco Conterio di ‘Radio Sportiva’, è Morten Frendrup.

Per caratteristiche, il genoano sarebbe di certo il mediano ideale da piazzare davanti alla difesa, per recuperare palloni e contrastare le controffensive avversarie, schermando una retroguardia apparsa fragile. Si parla da tempo di lui e ora sembra che il Milan voglia rompere definitivamente gli indugi. C’è da battere la concorrenza di Brentford e Brighton, ma non soltanto, per portarlo a Milanello. Il Genoa, per privarsi di lui a metà campionato, viste le difficoltà che sta già vivendo, chiederà una cifra molto importante, almeno pari a 20 milioni di euro.