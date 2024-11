Che fine ha fatto Divock Origi? Ecco cosa succederà a gennaio

Il futuro di Divock Origi continua ad essere un argomento caldo in quel di Milanello: ecco cosa succederà a gennaio

In questa prima parte di stagione, Divock Origi ha rappresentato un po’ l’elemento sconosciuto della rosa del Milan. Il belga non rientra nei piani del club rossonero e si sta cercando di trovare una soluzione che soddisfi entrambi le parti per interrompere il rapporto.

L’attaccante non è mai stato nei piani di Paulo Fonseca fin dal suo arrivo a Milano e durante l’estate la dirigenza ha cercato in tutti i modi di poterlo cedere, ma sono mancati acquirenti capaci di stuzzicare l’interesse del giocatore. Non rientrando nel progetto, Origi è stato messo fuori rosa dal Milan che lo ha mandato ad allenarsi e a giocare con il Milan Futuro, la propria seconda squadra, ma anche lì l’attaccante non ha trovato spazio.

Attualmente, il giocatore si sta allenando da solo in attesa di capire quello che sarà il suo futuro e spera che a gennaio venga trovata una soluzione che lo soddisfi. Lo stesso si augura il Milan ed al momento sono due le ipotesi al vaglio delle parti per salutarsi nella prossima sessione di mercato.

Milan, addio Origi: ecco cosa accadrà a gennaio

La sessione invernale è un’ottima occasione per varie squadre di rinforzare le proprie rose ed aggiungere la qualità mancata nella prima parte di stagione. Per questo motivo, il Milan si augura che qualche strada si faccia avanti per Divock Origi che potrebbe decidere anche di dare via in prestito pur di liberarsi del suo alto ingaggio da circa 3,5 milioni di euro.

Lo scorso anno, il belga fu ceduto in prestito in Premier League al Nottingham Forest ed i rossoneri sperano ora possa accadere la stessa cosa anche perché la seconda soluzione per liberarsi di Origi sarebbe la rescissione consensuale del contratto. Tuttavia, tale soluzione è complicata da realizzarsi visto l’alto ingaggio percepito da Origi e tenendo in considerazione che il suo contratto scadrà solo a giugno 2026.

Qualora non riuscisse a cederlo in prestito o a titolo definitivo nella prossima sessione di mercato, il Milan sarebbe costretto a tenere Origi e il suo ingaggio a bilancio fino al termine della stagione, cosa che i rossoneri vorrebbero evitare ad ogni costo. La dirigenza ha anche fatto sapere al belga che può già considerarsi un giocatore con la possibilità di andare via a parametro zero pur di liberarsene e spera che qualche club dall’Arabia Saudita o dal Qatar possa approfittare di questa situazione.

Il futuro di Origi resta dunque incerto in quel di Milano e la sessione di mercato invernale potrebbe non bastare ai rossoneri per liberarsi dell’attaccante belga che a 29 anni vede la propria carriera già in declino.