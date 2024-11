Colpo a zero, il Milan piomba sul suo “carnefice”

Dopo l’ottima prestazione offerta contro il Milan il club rossonero si è convinto: sarà lui il prossimo rinforzo.

Sosta tutt’altro che serena per il Milan che ha davanti a sé altre due settimane di lavoro prima di poter tornare in campo. Ripresa della Serie A che non sarà certamente banale per il club di Paulo Fonseca che il 23 novembre, dopo la pausa per le nazionali, calcherà il manto erboso di San Siro dove sfiderà la Juventus.

Match dal sapore d’alta classifica per i meneghini che, con il jolly della partita contro il Bologna da recuperare, ad oggi non si ha ancora una data certa ma a giudicare dal fitto calendario la sfida potrebbe giocarsi a campionato concluso, hanno in mente un solo obiettivo: confermarsi nell’Europa che conta. La Champions League è quasi necessaria per il Milan.

Il Diavolo in questo momento non è però concentrato solo sul campo ma sta anche valutando nuovi interventi quando riaprirà il calciomercato. Il profilo nuovo, che tra l’altro ha anche segnato ai rossoneri in questa stagione, è già in Serie A. A fargli spazio ci penserà un veterano.

Calciomercato Milan, colpo in Serie A: affare low cost

Uno dei tasti dolenti del club di questi ultimi anni è il ruolo di terzino destro. Davide Calabria è stato il titolare ma per lunghi tratti si è giocato il posto con Alessandro Florenzi. Quest’anno, tuttavia, è stato fatto un nuovo investimento in quel ruolo ed è arrivato Emerson Royal, 15 milioni al Tottenham e cartellino acquisito. Ciononostante, da qualche giorno il Milan avrebbe messo gli occhi addosso a Gabriele Zappa.

Terzino destro del Cagliari che contro i rossoneri, proprio a San Siro primo della pausa, ha segnato al club di Fonseca una doppietta. Mai prima d’ora era riuscito a togliersi una soddisfazione così grande tra nel massimo campionato. C’era già riuscito ma in Primavera e in Serie B. La sua prestazione non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori milanisti che, secondo le ultime indiscrezioni, starebbero studiando la migliore strategia per arrivare al giocatore.

Zappa è nato a Monza nel 1999 ed è cresciuto nel vivaio dell’Inter, nel 2021 il Cagliari lo ha acquistato dal Pescara per appena 3 milioni e ora può far fare alla sua carriera un ulteriore salto in avanti. Il Milan, che sarebbe disposto a cedere Calabria pur di fargli spazio, può acquistarlo a zero già nei prossimi mesi visto che il contratto con gli isolani scadrà a fine stagione. Oggi rappresenta una soluzione a basso costo per i rossoneri e per diverse italiane.