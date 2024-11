Colpo in attacco, Federico Chiesa torna in Serie A: che affare

Federico Chiesa non è felice al Liverpool ed il ritorno in Serie A è più di un’ipotesi: la big lavora per prenderlo in prestito dai Reds

Quella di Federico Chiesa è stata un’estate lunga e travagliata sotto tutti i punti di vista. L’esterno d’attacco non solo ha giocato un Europeo sottotono, ma ha anche visto il suo rapporto con la Juventus deteriorarsi in maniera inesorabile.

I bianconeri avrebbero voluto rinnovare il suo contratto a cifre più basse, ma Chiesa ha rifiutato tutte le offerte propostegli, venendo messo fuori rosa non rientrando più nel progetto. Prima che si chiudesse la finestra estiva, l’ex Fiorentina ha colto al volo l’opportunità di trasferirsi al Liverpool che lo ha acquistato a prezzo di saldo sperando potesse apportare qualcosa in più alla propria squadra in termini di qualità ed esperienza.

Tuttavia, fino ad oggi, l’avventura nel Merseyside di Chiesa è stata un flop totale e lo confermano anche i numeri. Da inizio stagione, complici anche alcuni problemi fisici, l’esterno d’attacco ha disputato appena 78′ minuti spalmati in sole 3 partite e fornendo un solo assist in Carabao Cup. Troppo poco per convincere Arne Slot che pure ha fatto capire di non essere particolarmente colpito da lui.

Il tecnico olandese, qualche settimana fa, ha anche aperto all’addio immediato a gennaio e Chiesa potrebbe ora tornare in Serie A dove ha ancora mercato e sulle sue tracce ci sarebbe la Roma, a caccia di rinforzi per risollevare la propria stagione.

Roma, si lavora al colpo Chiesa: l’esterno d’attacco può arrivare in prestito

Dopo appena 6 mesi, la Serie A potrebbe riabbracciare Federico Chiesa. L’esperienza al Liverpool non è stata per niente esaltante fin qui e l’esterno d’attacco sta pensando seriamente di tornare in Italia per rimettersi in gioco e riconquistare la maglia della Nazionale. Ad accogliere Chiesa potrebbe essere la Roma che si sta muovendo per portare il giocatore nella Capitale con la formula del prestito.

I giallorossi non hanno le disponibilità economiche necessarie per impostare l’operazione sulla base di un acquisto a titolo definitivo e stanno cercando di convincere i Reds a cederlo a titolo temporaneo. Una soluzione che il Liverpool non vede di buon occhio considerato che preferirebbe cedere Chiesa a titolo definitivo, non essendo interessato a riaverlo in rosa la prossima stagione.

La Roma, tuttavia, punta sulla volontà del giocatore di voler lasciare la Premier League per tornare in Italia ed è sicura che a gennaio più passeranno i giorni e più sarà semplice penetrare il muro difensivo del Liverpool. Quando in forma, Chiesa ha dimostrato di essere un giocatore devastante e, qualora dovesse vestire la maglia giallorossa, la Roma ed i suoi tifosi si augurano possa tornare quello visto qualche anno fa con la maglia della Juventus.