Cosa serve al Milan a gennaio: un doppio acquisto per completare la rosa

Gennaio si avvicina e il Milan è fra le squadre che ha bisogno di un intervento sul mercato: un doppio acquisto per completare la rosa

La sosta di novembre per gli impegni delle Nazionali è iniziata da pochi giorni. Il Milan, per la terza volta in questa stagione, non è riuscito a vincere prima della pausa, e questo, come sempre, lascia la strada spianata a tifosi e media per scatenare polemiche o creare casi intorno al club rossonero. Come durante la sosta di ottobre, anche adesso l’argomento più caldo è il rinnovo di Theo Hernandez.

La questione col francese è ancora aperta: non ci sono stati ancora incontri con il suo agente ma dall’ambiente milanista filtra ottimismo in merito ad una possibile firma prima della fine della stagione. Insomma, non ci resta che aspettare. Intanto si avvicina il mese di gennaio e quindi la sessione di calciomercato invernale. Per le società è fondamentale agire con largo anticipo per non farsi trovare impreparati; non sappiamo se il Milan stia già lavorando su qualche trattativa, possiamo però provare a ipotizzare in quali ruoli bisognerebbe intervenire per avere una rosa completa e colmare le lacune rimaste dopo l’estate.

Milan, doppio acquisto a gennaio: i possibili nomi

Per avere una rosa competitiva, e per provare ad andare avanti in tutte le competizioni, il Milan avrebbe bisogno di almeno tre o quattro acquisti ma è dura pensare che la società possa fare così tante operazioni. Ci sono quindi due priorità che, in un modo o nell’altro, andrebbero risolte durante il mese di gennaio.

La prima riguarda la difesa: Paulo Fonseca ha a disposizione quattro centrali in rosa, in caso di necessità c’è sempre il Milan Futuro ma aggiungere un tassello potrebbe essere cosa buona e giusta. Come sappiamo, i rossoneri devono sempre fare i conti con la questione liste per quanto riguarda i giocatori provenienti dall’estero. Per evitare il problema, bisognerebbe investire su un profilo italiano, e quindi cresciuto in un settore giovanile del nostro paese, oppure un Under 22. Una soluzione potrebbe essere Mattia Viti, difensore centrale dell’Empoli, fra i più interessanti in rampa di lancio del campionato. Più complicata è, invece, la ricerca di un centrocampista, con determinate caratteristiche, che possa sostituire in caso di necessità Fofana e Reijnders (soprattutto se ci dovesse essere bisogno dell’olandese in una posizione più avanzata).

Johnny Cardoso del Real Betis è un nome meritevole di attenzione, ma è difficile pensare che possa accettare un ruolo di riserva ora che è fra i mediani più attenzionati d’Europa. La soluzione può essere Frendrup del Genoa, un centrocampista duttile che non rifiuterebbe. Occhio anche a Bondo del Monza, già cercato in passato da Moncada, che può rappresentare un’ottima alternativa. Attenzione però alla situazione Bennacer: il suo rientro è previsto per inizio 2025, se dal punto di vista fisico le risposte dovessero essere positive, la società potrebbe anche pensare di non intervenire. A quel punto potrebbe essere una buona idea investire sulla trequarti: ad oggi, l’unico interprete degno del ruolo come vuole Fonseca è Christian Pulisic (ci sarebbe anche Liberali, mai utilizzato però finora da Fonseca).