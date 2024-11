Milan, Belahyane nel mirino: arrivano conferme, il colpo dalla Serie A

Le ultime sul colpo a centrocampo. Il Milan è pronto a mettere a rafforzare la propria rosa con un innesto in mediana: occhi su Belahyane

Era più di un mese fa quando su MilanLive.it, scrivevamo di Reda Belahyane. Il centrocampista classe 2004 del Verona che sta stupendo tutti, potrebbe essere il rinforzo a centrocampo del Milan per il mese di gennaio.

La conferma arriva dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, che stamani rilancia il nome del calciatore che a molti ricorda Jorginho e che potrebbe sostituire alla perfezione Ismael Bennacer. Il Diavolo si muove per migliorare il reparto mediano e per farlo guarda in casa gialloblu. Il giocatore, però, piace davvero a parecchie squadre. C’è anche l’Inter sull’ex Nizza, oltre a Chelsea e Manchester City. Se il club rossonero lo vuole deve fare, dunque, in fretta, prima che la concorrenza e il prezzo aumentino. Belahyane sarebbe il colpo giusto e vista l’età non andrebbe ad intasare la lista stranieri.

Il Milan, come detto più volte negli ultimi giorni, è intenzionato a cambiare rotta e sta pensando seriamente di prendere un centrocampista che gioca in Serie A, così da facilitare il processo di inserimento. Paulo Fonseca ha bisogno di un calciatore da piazzare al centro del campo che possa dare il cambio a Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders.

Milan, non solo Belahyane: i rossoneri guardano in Serie A

Yunus Musah ha dimostrato di disimpegnarsi meglio quando è chiamato a giocare sulla fascia. Ruben Loftus-Cheek, invece, non sta fornendo le prestazioni sperate. Guardare ad un centrocampista, con l’incognita Ismael Bennacer, è dunque d’obbligo.

Come detto, il Milan sta guardando in Serie A e oltre a Belahyane, attenzione ad altri profili. Morten Frendrup è un’idea concreta, considerando anche le difficoltà economiche del Genoa, che potrebbe farlo partire già a gennaio. Piace tanto, soprattutto a Geoffrey Moncada, Bondo del Monza, ma è difficile che i brianzoli se ne privino durante il prossimo calciomercato. I rossoneri, poi, sono anche sulle tracce di Ricci. L’italiano del Torino, però, ha già un prezzo importante, sui 30 milioni di euro. Urbano Cairo è da sempre una bottega cara e non ha alcuna intenzione di fare sconti per il suo gioiello. Dopo Buongiorno, i Granata sono così pronti a far casa con l’azzurro di Luciano Spalletti.