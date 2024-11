Milan, c’è il comunicato ufficiale: decisa la data del recupero

Con un comunicato è stata già ufficializzata la data di recupero della partita non disputata dal Milan

Una prima parte di stagione alquanto discontinua per il Milan di Fonseca, settimo in classifica in Serie A e posizionato a metà graduatoria nel girone di Champions League dopo la sorprendente vittoria contro il Real Madrid, miglior risultato finora della gestione Fonseca insieme al successo nel Derby con l’Inter.

I rossoneri torneranno in campo, dopo la pausa per le Nazionali, sabato 23 novembre contro la Juventus. Un match già di capitale importanza in un’annata in cui la classifica già precaria del Milan sarà accompagnata dalla presenza di un asterisco per il match rinviato contro il Bologna che non potrà essere recuperato prima di aprile, a meno di un’eliminazione di entrambe le squadre nel girone di Champions League.

Asterisco che raddoppierà a inizio anno quando, per la partecipazione alla final four di Supercoppa Italiana, i rossoneri non disputeranno il match con il Como inizialmente previsto il 5 gennaio. Di questa partita, tuttavia, è stata già stabilita la data di recupero ovvero il 14 gennaio, giorno del ritorno del Milan allo stadio Senigallia, ventidue anni dopo l’ultima partita disputata nel campionato 2002-2003.

Milan, decisa la data di recupero: c’è il comunicato

Non solo il Milan di Fonseca ma anche il Milan Futuro di Bonera ha dovuto rinviare due partite del campionato Serie C. Dopo quella con il Pescara dello scorso 12 ottobre, i rossoneri non disputeranno nemmeno il match contro il Campobasso inizialmente previsto per sabato 16 novembre alle ore 15.

Entrambe le partite sono state rinviate per la convocazione in Nazionale di alcuni giovani rossoneri. Il Milan ha chiesto l’applicazione delle normativa prevista dal regolamento che consente ai club di ottenere lo spostamento di ufficio di una partita qualora sopraggiunga l’indisponibilità di almeno tre giocatori per le convocazioni in Nazionale. In vista del match di Campobasso, Bonera avrebbe dovuto rinunciare al portiere Torriani, ai difensori Bartesaghi e Bakoune e al centrocampista Zeroli.

La Lega di Serie C, con un comunicato, ha già disposto che Campobasso-Milan sarà recuperata giovedì 5 dicembre alle ore 20. La prossima settimana invece, giovedì 21 novembre alle 20.45, i rossoneri disputeranno la sfida rinviata con il Pescara allo Stadio Adriatico. Gli abruzzesi sono al comando della classifica del girone B di Serie C con 32 punti, tre in più della Torres e cinque della Ternana, con una gara da recuperare. Il Milan Futuro, con due partite in meno, è 18esimo con 11 punti, a sole tre lunghezze dall’ultimo posto occupato dal Legnago.