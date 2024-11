Nuovo attaccante per il Milan: “Zirkzee una suggestione”, l’idea è un’altra

Il Milan potrebbe mettere le mani su un nuovo attaccante già a gennaio. Il punto della situazione in vista del prossimo mercato

Il Milan sarà certamente protagonista del prossimo calciomercato. E’ evidente che a gennaio – a prescindere dalle condizioni di Ismael Bennacer – si proverà ad acquistare un nuovo centrocampista per dare respiro a Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, che di fatto non hanno sostituti.

A Zona Rossonera su Calciomercato.it, Carlos Passerini conferma l’idea di mettere le mani su un nuovo mediano, ma non sarà l’unico possibile colpo: “Sono convinto che le priorità del Milan siano ovviamente il vice Fofana e un vice Theo Hernandez. Il Diavolo non può far giocare Terracciano tutte le volte che ne ha bisogno quando non c’è il francese. Serve un terzino sinistro, il Milan ne aveva bisogno da tempo, ma non è mai stato acquistato e credo che questa necessità sia stata sottovalutata”.

Milan, colpo a sorpresa: possibile arrivo di un attaccante

Ma i colpi di gennaio potrebbero essere addirittura tre. Non è da escludere infatti, un investimento in attacco: “Probabilmente, poi, potrebbe servire anche una prima punta in più perché Morata così come Abraham ogni tanto si fa male e Camarda è un ragazzo. Fonseca ha fatto benissimo a farlo giocare, ma è chiaro che non può avere sulle spalle tutto il peso dell’attacco – prosegue Carlos Passerini -. Poi considerando che Jovic è fuori dai radar inspiegabilmente, se il Milan trova un attaccante che ti dà una mano a risolvere un po’ di situazioni, non sarebbe male”.

L’idea Zirkzee è però da scartare, almeno a gennaio: “E’ una bella suggestione – prosegue Passerini -, ma secondo me resterà tale. Il Manchester United ha fatto un investimento e non credo che sarà così facile. Io sto facendo riferimento ad un altro tipo di profilo. Non sto parlando di un attaccante di prima fascia, ma nomi non ne faccio anche se ho qualche idea. Zirkzee chiaramente sarebbe una grande risorsa. E’ stato il sogno di questa estate, poi non si è concretizzato, ma per gennaio la vedo dura. Zirkzee è un grande attaccante, un attaccante per il futuro, un qualcosa di diverso. Credo che il Milan affronterà il problema del centravanti l’estate prossima o forse quella dopo visto che Morata ti da ancora una certa garanzia. Zirkzee è forte forte ma non ha trovato la sua dimensione a Manchester. Però faccio fatica ad immaginare un suo ritorno a gennaio”.