Salta Milan-Juventus, che mazzata: non ce la fa a recuperare

Non recupera e starà fuori un altro mese: niente da fare, non giocherà Milan-Juventus del prossimo 23 dicembre

È iniziata la sosta e per il Milan, così come per le altre, c’è l’opportunità di riposare e recuperare energie in vista dei prossimi impegni in programma al rientro, sia di campionato che di Champions League. I rossoneri hanno chiuso il filotto prima della sosta con un deludente pareggio a Cagliari dopo aver clamorosamente vinto a Madrid contro il Real in Europa.

Ecco perché il pareggio in Sardegna ha assunto ancor più negatività e rammarico. Bisogna però andare avanti, inevitabilmente; al rientro c’è subito un altro importante ostacolo, ovvero la Juventus a San Siro. Una sfida difficile e che non si può sbagliare: i rossoneri sono ancora in tempo per avvicinarsi alla lotta Scudetto concretamente ma è necessario cominciare subito a fare punti e avere continuità di vittoria e prestazioni. In questo periodo di sosta si lavorerà anche per recuperare qualche infortunio, in particolare quello di Matteo Gabbia, del quale c’è grande bisogno per registrare la difesa. Non arrivano invece buone notizie per Thiago Motta, che deve fare i conti con diverse assenze; a queste si aggiunge l’ennesimo stop di un calciatore.

Milan-Juve, infortunio ufficiale: non sarà a San Siro

Si tratta di Vasilije Adzic, il giovane attaccante del quale si parla davvero un gran bene. Venerdì scorso ha accusato un problema muscolare e gli esami diagnostici hanno confermato: “Adzic è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical che hanno evidenziato una lesione di basso – medio grado dell’adduttore lungo”, ha scritto il sito ufficiale della Juventus.

Non sono ancora chiari i tempi di recupero: per avere un quadro ancor più completo, lo staff medico farà ulteriori esami fra 15 giorni. È probabile comunque uno stop di poco superiore al mese. Il giocatore quindi sicuramente non sarà del match a San Siro col Milan, cosi come altri: oltre il lungodegente Bremer, c’è da capire se riuscirà Thiago Motta ad avere Nico Gonzalez, alle prese con diversi problemi fin da inizio stagione. Insomma, tempo di riflessioni per Thiago Motta, che deve gestire al meglio le forze in vista anche della Champions. Stesso discorso per il Milan e per Fonseca, che sa di avere una grossa opportunità in Europa: con la vittoria di Madrid, la sfida con lo Slovan Bratislava assume un valore ancor più importante. Con 4 vittorie su 4, i rossoneri potrebbero accedere agli ottavi direttamente e senza passare dei playoff. Ripensando a com’era iniziata questa Champions, è davvero uno scenario incredibile.