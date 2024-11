Acquisto San Siro, quanto dovrebbero spendere Milan e Inter: cifre e dettagli

Sono circolate le cifre che i club milanesi dovrebbero investire per l’eventuale acquisto del Giuseppe Meazza, dell’area circostante e non solo.

Milan e Inter puntano alla costruzione di uno stadio di proprietà e recentemente sono tornate a considerare l’ipotesi di rimanere in zona San Siro. Sostanzialmente, sono tornate a quello che era il piano originario portato avanti dal 2019 al 2022, salvo poi accantonarlo per varie ragioni. Incassato il no definitivo alla ristrutturazione del Giuseppe Meazza, il sindaco Giuseppe Sala ha aperto alla “vecchia” opzione. Ma gli ostacoli non mancano.

Proprio perché a Milano i club sono già rimasti scottati in passato, rimangono aperte anche le altre soluzioni: San Donato Milanese per il Milan e Rozzano per l’Inter. Ma se i nerazzurri hanno semplicemente un’opzione su dei terreni, invece il Diavolo ha già comprato quelli nel quale realizzerebbe il suo progetto e ha avviato l’iter per l’Accordo di Programma. Recentemente Paolo Scaroni ha incontrato il sindaco Francesco Squeri e lo ha rassicurato: l’area San Francesco è la prima opzione per la società rossonera, le intenzioni sono assolutamente serie.

San Siro, ci sono anche gli oneri di urbanizzazione: la cifra da investire

Comprare il Giuseppe Meazza e le aree circostanti del quartiere di San Siro costa 197 milioni di euro (196.988.465 per l’esattezza), questa è la valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate. Il documento è stato consegnato ai club e Il Giorno riporta che nella giornata di ieri è finito anche nelle mani dei consiglieri comunali. Nella relazione della AdE è presente anche il calcolo degli oneri di urbanizzazione di cui Milan e Inter dovrebbero farsi carico nel caso in cui decidessero di andare fino in fondo a questa operazione.

Di seguito le cifre: 20.942.373 euro di oneri di urbanizzazione primaria, 16.517.928 euro di oneri di urbanizzazione secondaria, 22.088.729 euro di contributo concessorio sul costo di costruzione/trasformazione. Ammonta a 59.549.030 euro il valore totale degli oneri di urbanizzazione. Questi numeri saranno oggetto di dibattito politico cittadino nei prossimi mesi. Da ricordare che la manifestazione di interesse di Milan e Inter su San Siro non è vincolante e la documentazione è stata inviata anche ai consiglieri comunali.

I club si sono impegnati ad aggiornare il documento di fattibilità e il quadro economico del progetto già presentato nel 2019, oltre a un’offerta economica. Come riportato da Calcio e Finanza, il sindaco Sala ha annunciato che questo passaggio dovrà avvenire entro marzo 2025, anche per superare il vincolo sul secondo anello del Giuseppe Meazza. Vedremo cosa accadrà.