Che regalo da Ancelotti, il Milan piazza il colpo a centrocampo

Carlo Ancelotti è pronto a lasciarlo partire, lo prende il Milan: è un regalo che farà impazzire i tifosi rossoneri

Gli interessi di Milan e Real Madrid, in sede di calciomercato, potrebbero tornare presto ad intrecciarsi. Carlo Ancelotti non ha mai nascosto il suo legame con i colori rossoneri e la scelta che ha in mente per il prossimo futuro potrebbe fare impazzire di gioia i tifosi del ‘Diavolo’.

A questo punto le decisioni che l’allenatore dei ‘Blancos’ ha intenzione di prendere possono far felici i suoi ex tifosi. Ma andiamo con ordine. Il Real Madrid sta vivendo un momento complicato soprattutto per i tanti infortuni che – in particolare in difesa – la rosa sta vivendo. Il più pesante è sicuramente quello di Eder Militao che ha chiuso anzitempo la stagione per la rottura del legamento crociato del ginocchio destro: servirà dunque un sostituto all’altezza della situazione, già a gennaio.

Proprio il mese di gennaio rischia di spiazzare tanto i tifosi spagnoli quanto quelli milanisti, perché Ancelotti sarebbe in procinto di fornire un assist meraviglioso alla dirigenza di Via Aldo Rossi. Un colpo di spessore che potrebbe rappresentare la svolta per la squadra di Fonseca: ecco un grandissimo centrocampista.

Dal Real Madrid al Milan: big a centrocampo

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea come Carlo Ancelotti abbia in mentre tre nomi da ‘scartare’ già nel mese di gennaio. Mendy, Alaba e non solo: ma c’è il terzo profilo ad attirare non poco le attenzioni della dirigenza di Via Aldo Rossi per le prime settimane del 2025.

Si tratta di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese classe 2000 che in questa prima parte di stagione non ha propriamente convinto l’allenatore di Reggiolo con le sue prestazioni. A questo punto il tecnico del Real Madrid sembrerebbe intenzionato a lasciarlo partire alla riapertura della sessione invernale di calciomercato. E ad approfittarne potrebbe essere proprio il Milan che di colpi a centrocampo, visto anche il lungo infortunio di Bennacer che avrà bisogno di tempo per recuperare e tornare in forma, ne ricerca da tempo. Tchouameni, 24 anni, è sotto contratto fino al 30 giugno 2028 con le ‘Merengues’ e fino a questo momento ha racimolato 15 presenze e 1146′ in campo con il Real, tra campionato e coppe.

Niente gol né assist per il nazionale transalpino che a Milanello ritroverebbe Maignan e Theo Hernandez, tra gli altri. Il Milan potrebbe approfittare del ‘favore’ di Ancelotti, magari tentando di strapparlo al Real in prestito con eventuale opzione di riscatto a fine stagione. Ma dalla Spagna sono certi: Tchouameni è in partenza e a questo punto la società di Cardinale potrebbe sprintare verso la firma dell’ex stella del Monaco arrivato a Madrid nell’estate 2022 per 80 milioni di euro.