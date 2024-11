Milan beffato, la Juve scippa il colpo ai rossoneri

Il Milan si concentra sul mercato invernale. Il colpo sperato dai rossoneri rischia però di saltare: la Juve punta al sorpasso.

Gennaio è ancora distante ma il Milan, alla luce delle criticità emerse in questa prima parte della stagione, ha già cominciato a riflettere in vista della sessione invernale del mercato. Il club, infatti, punta a potenziare la rosa attuale e a fornire rinforzi di comprovata qualità al tecnico Paulo Fonseca in modo tale da ridurre il gap esistente con le rivali.

La lista della spesa prevede l’ingaggio di un terzino sinistro versatile, capace di far rifiatare Theo Hernandez quando necessario e, perché no, mettere in dubbio la sua titolarità. Nel ruolo di alternativa al francese l’allenatore rossonero ha provato ad impiegare Strahinja Pavovic e Filippo Terracciano senza però ottenere risposte confortanti. Il serbo, pur giocando proprio in quella porzione di campo in Nazionale, non convince in fase di spinta. L’ex Verona, utilizzato 4 volte per un totale di 359 minuti, ha palesato evidenti limiti tecnici.

Da qui la decisione, da parte del management guidato da Zlatan Ibrahimovic, di attivarsi al fine di individuare l’innesto più adatto allo stile di gioco praticato dal portoghese. L’idea, in particolare, è quella di prendere un giovane militante nella Serie A, che conosca bene il torneo e che, di conseguenza, non necessiti di tempo per ambientarsi nella nuova realtà. Il preferito risponde al nome di Fabiano Parisi, caduto in disgrazia alla Fiorentina.

Mercato Milan, il colpo sfuma: lo vuole la Juventus

Il 24enne, in seguito allo sbarco a Firenze di Robin Gosens, è scivolato indietro nelle gerarchie di Raffaele Palladino finendo alle spalle pure di Cristiano Biraghi: 10 le presenze complessive, di cui solo 5 in campionato ed altrettante in Conference League. Un bilancio deludente, che ha spinto l’ex Empoli a prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi altrove. Il Milan, come detto, lo ha messo nel mirino ma concretizzare l’operazione si preannuncia complicato visto che alla corsa, dopo il grave infortunio rimediato da Juan Cabal, si è iscritta pure la Juventus.

La Vecchia Signora, alla riapertura del mercato, prenderà un sostituto del colombiano ritenendo non ancora pronto Jonas Rouhi: Parisi, in tal senso, è il profilo che riscuote maggiori consensi negli ambienti bianconeri. La trattativa con i toscani risulta tutta da impostare ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli punta a trovare un accordo nell’immediato, così da bruciare la concorrenza del Milan. Ibrahimovic ha di fronte a sé due vie: contrattaccare o passare altrove. Quale seguirà? A breve lo sapremo.