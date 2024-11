Milan, Belahyane in cima alle preferenze: il colpo a centrocampo è servito

Il Milan è pronto a mettere le mani su un nuovo centrocampista nel corso del mercato di gennaio. Il nome giusto può essere quello di Reda Belahyane

Sarà un gennaio caldo per il Milan che ha bisogno di mettere le mani su un nuovo centrocampista, per allungare una coperta davvero corta.

Aspettare Ismael Bennacer, che sta recuperando dal suo ennesimo infortunio della sua carriera davvero travagliata, appare rischioso e un innesto è inevitabile. Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana sono stati fin qui insostituibili, con Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek che non si sono dimostrati all’altezza. L’americano ha fatto bene quando è stato impiegato da esterno, l’inglese, invece, sta faticando a dare il meglio di se. Lì in mezzo al campo, dunque, serve un innesto a tutti i costi.

Il Milan così sta guardando al mercato e sta setacciando soprattutto quello italiano. Sembra essere cambiato lo scenario, con il Diavolo più propenso ad acquistare dalla Serie A, anche per facilitare l’inserimento del calciatore. In questi giorni, dunque, sta guadagnando terreno un profilo di cui vi abbiamo parlato più di un mese fa. Un profilo che Moncada e i suoi uomini del scouting hanno seguito più volte al Bengodi. Stiamo chiaramente parlando di Reda Belahyane, che il Diavolo potrebbe prendere per una quindicina di milioni, ma magari anche per qualcosa meno. E’ un regista, che ha coraggio di rischiare la giocata nonostante si muova in un ruolo in cui è facile sbagliare. Ha mostrato grande personalità e a molti ha ricordato, per caratteristiche, Jorginho. Potrebbe dunque essere il giusto profilo per raccogliere l’eredità di Ismael Bennacer.

Milan, non solo Belahyane: il Diavolo pesca in Serie A

Per quanto riguarda le liste non ci sono problemi, visto che si tratta solamente di un classe 2004. Come dicevamo qualche settimana fa, però, bisogna fare in fretta considerando che del talento di Belahyane si sono accorti un po’ tutti.

Piace, infatti, tantissimo anche all’Inter, oltre che all’estero, con Marsiglia, Chelsea e Manchester City che lo hanno fatto seguire con attenzione. Restando in Serie A, Moncada ha messo nel mirino anche Ricci, ma il Torino è una bottega cara e chiede sui 30 milioni. Attenzione così ad altri centrocampisti che costano meno dell’italiano, come Bondo del Monza e Frendrup del Genoa. Il nuovo mediano del Diavolo può davvero venire dal nostro campionato. Sono dunque attese novità nelle prossime settimane