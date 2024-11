Milan disperato, colpo di scena Maignan: ora cambia tutto

C’è aria di saluti in casa Milan, il nome in partenza è ora quello di Mike Maignan: i rossoneri hanno deciso come muoversi.

Rebus Mike Maignan per il Milan che a questo punto del proprio recente percorso è giunto ad un bivio: confermare gli uomini che hanno contribuito alle recenti vittori del club oppure smantellare la squadra e iniziare in via definitiva un nuovo ciclo. La squadra allenata da Paulo Fonseca ha cambiato molto negli ultimi mesi ma sembra fare ancora fatica nel trovare la sua reale identità.

Colpa, probabilmente, di un nuovo percorso che proprio non riesce a decollare come si deve. Nuova e vecchia guarda non sono riuscite a trovare l’amalgama giusta e questo può spingere la società a prendere decisioni ancora più forti rispetto al passato. Se Theo Hernandez è sembrato essere tornato quello di un tempo, ci sono invece ancora grosse perplessità per quanto riguarda Rafael Leao. Dubbi, invece, per ciò che concerne il futuro del portiere francese.

Maignan è il titolare della Francia nonché uno degli estremi difensori più ambiti d’Europa, soprattutto ora che il suo contratto con il Milan si avvicina alla scadenza. Quando la stagione sta per dirigersi verso il proprio giro di boa, i rossoneri sono già costretti a pensare a quello che succederà al termine dei giochi.

Calciomercato Milan, svolta Maignagn: deciso il futuro del portiere

Per evitare spiacevoli sorprese è necessario muoversi a partire da ora, il Milan lo sa e non sembra perciò voler perdere altro tempo. Rinnovo in vista per Maignan, il cui contratto è in scadenza nel 2026, e obiettivo chiudere la porta da parte del club meneghino che non vuole svalutare il proprio estremo difensore. Soprattutto dopo che il Manchester City ha dimostrato il proprio interesse verso di lui.

La prima mossa sta nel capire quale sarà il futuro degli Sky Blues, la situazione in casa del City è delicata e il club potrebbe andare incontro ad un significativo ridimensionamento. Se questo non accadrà, la società inglese non potrà che seguire le orme dei meneghini e aprire a sua volta un nuovo capitolo della sua storia. Il primo passo sembra soffiare loro proprio il classe 1995.

L’ex Lille è arrivato nel 2021 per 16 milioni e blindarlo significherebbe riportare il suo prezzo alle cifre precedenti: in caso di rinnovo il valore del cartellino potrebbe schizzare fino a 30 milioni di euro. Sulle tracce del giocatore non ci sono però solo gli inglesi ma anche il Bayern Monaco, definitivamente alla ricerca di un sostituto di Manuel Neuer.