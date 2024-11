Milan, occhi puntati sul Parma: “Tre giocatori nel mirino”

Ad inizio stagione un po’ a sorpresa, il Parma di Pecchia ha battuto il Milan di Paulo Fonseca, mettendo in luce diversi giocatori

Dopo dodici partite, il Parma di Fabio Pecchia è al tredicesimo posto in classifica con dodici punti. I gialloblu ad inizio stagione hanno battuto il Milan, in un match in cui gli uomini di Paulo Fonseca hanno fatto davvero male.

Per ritrovare una nuova vittoria, il Parma ha dovuto aspettare fino all’ultima giornata, quella prima della sosta. In questa circostanza è arrivato il successo contro il Venezia fuori casa.

Il club emiliano, in questo inizio di stagione, si sta dunque ben comportando: a Napoli ad esempio ha dato filo da torcere alla squadra di Antonio Conte, anche se poi è arrivata la sconfitta. A Torino, contro la Juventus, invece, i gialloblu hanno pareggiato per due a due, ma sarebbe potuto arrivare anche il successo. In queste partite così sono stati diversi i giocatori a mettersi in mostra e molti di questi sono finiti nel mirino delle big.

Milan, tre nomi da tener d’occhio: Fofana è d’accordo

Anche Youssouf Fofana ha notato la qualità di alcuni calciatori del Parma. Il centrocampista, intervistato nella giornata di ieri da La Gazzetta dello Sport, alla domanda: “In queste sue prime partite giocate in Serie A ha notato qualche giocatore interessante?“, ha risposto: “Mi sono piaciuti molto due o tre ragazzi del Parma“.

Il calciatore francese non ha fatto nomi, ma è molto probabile che l’elemento che lo ha più colpito sia stato Bernabe. Il talento spagnolo, d’altronde, a detta di tutti, appare davvero pronto al salto di qualità : il 23enne sta dimostrando di essere un centrocampista completo. Pecchia adesso lo sta facendo giocare qualche metro più basso: così l’ex Manchester City è diventato un regista a tuttocampo. Ma di calciatori interessanti al Parma ce ne sono diversi: un altro è sicuramente Man, che ha fatto male al Diavolo al Tardini e che in queste ore è stato accostato proprio ai rossoneri oltre che all’Inter di Simone Inzaghi. Il giocatore rumeno, però, non ha voluto sbilanciarsi. Attenzione, poi, ad un giocatore che Geoffrey Moncada segue da tempo e che sta maturando in gialloblu. Stiamo chiaramente parlando del centravanti Bonny. Se iniziasse a vedere maggiormente la porta potrebbe davvero fare il salto di qualità .