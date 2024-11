Milan, triplo obiettivo in mezzo al campo: ora i tifosi sognano

La società rossonera vuole rinforzare la mediana nel mercato di gennaio: ci sono tre nomi che circolano in questi giorni.

Non ci sono dubbi sul fatto che la squadra di Paulo Fonseca abbia qualche mancanza e bisognerà attendere gennaio per vedere quali mosse verranno fatte per migliorarla. Certamente il centrocampo è un reparto in cui è necessario intervenire.

Al netto del rientro di Ismael Bennacer, che dovrebbe tornare a disposizione a inizio 2025, al Milan serve comunque ritoccare una mediana che oggi non ha vere alternative alla coppia titolare composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. L’ideale potrebbe essere vendere Ruben Loftus-Cheek, un pesce fuor d’acqua finora, e rimpiazzarlo con un centrocampista con una forza fisica simile ma più funzionale alle necessità rossonere nel reparto.

Milan, arriva un altro centrocampista difensivo? I nomi

Nelle ultime settimane stanno circolando un po’ di nomi in chiave Milan. Uno gioca in Italia ed è Morten Frendrup, 23enne danese che milita nel Genoa dal gennaio 2022. Il club ligure lo ha pagato circa 4 milioni di euro, ora lo valuta 18-20. Un prezzo non esagerato e forse c’è anche la possibilità di inserire un giovane rossonero nella trattativa. Frendrup conosce già la Serie A e potrebbe essere una buona alternativa a Fofana nel ruolo di centrocampista difensivo.

Fichajes.net conferma anche la candidatura di Johnny Cardoso, 23enne statunitense in possesso anche del passaporto italiano. Gioca nel Real Betis e il Milan aveva già pensato a lui durante lo scorso calciomercato estivo. In Spagna scrivono che non si può escludere la formula del prestito con diritto di riscatto per il trasferimento del compagno di Nazionale di Yunus Musah e Christian Pulisic. Anche lui come centrocampista difensivo potrebbe rappresentare un buon innesto nella mediana di Fonseca.

Da non sottovalutare neppure un ritorno di fiamma per Carney Chukwuemeka, già obiettivo rossonero nel mercato estivo 2022 e oggetto di un sondaggio la scorsa estate. Al Chelsea non trova spazio e sicuramente a gennaio cambierà aria. I rapporti tra il Milan e i vertici del club londinese sono molto buoni, ciò potrebbe favorire una eventuale trattativa, magari basata su un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Il 21enne inglese ha finora collezionato solo 3 presenze stagionali (2 in Conference League e 1 in Carabao Cup), non direbbe no a una chiamata da Milano.