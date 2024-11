Panchina all’ex Milan, ora è ufficiale: si cambia

E’ arrivato l’annuncio ufficiale. All’ex giocatore del Milan è stata affidata la panchina. E’ già in tenuta gialloblu, come si vede nei suoi social

E’ successo ancora, un ex giocatore del Milan su una panchina di calcio. E’ arrivato l’annuncio ufficiale con il quale il club ha comunicato l’arrivo dell’italiano, che ha vestito la maglia rossonera.

La notizia è stata data anche dallo stesso ex terzino, che guiderà l’Under 17 del club arabo: “Inizia un nuovo capitolo della mia vita!!! Grazie all’Al-Nassr per avermi dato l’opportunità di essere il capo allenatore dell’Under 17. Sono felice e orgoglioso di far parte di questo grande club. Questa foto è anche la festa della prima partita e della prima mia vittoria personale. Grazie ai miei ragazzi che hanno reso possibile tutto questo!!! Yallah Al-Nassr“.

E’ questo il post su Instagram con cui Luca Antonini ha annunciato lo sbarco in Arabia Saudita, con la squadra giovanile di Riad. Due italiani ex Milan, dunque, indosseranno il gialloblu. Come d’altronde è noto, la prima squadra, dove continua a splendere la stella di Cristiano Ronaldo, è guidata da Stefano Pioli.

Un nuovo ex giocatore del Milan in panchina: la lista è davvero infinita

Inizia dunque da lontano l’avventura in panchina dell’ex terzino del Milan. Un nuovo rossonero, quindi prova la carriera da allenatore, come hanno fatto tantissimi suoi colleghi.

Tra i calciatori che hanno appeso gli scarpini al chiodo nel recente passato sono davvero tantissimi quelli che hanno deciso di fare il mister, con alterne fortune. Nella vicina Monza ecco Alessandro Nesta, anche lui partito da lontano. Ha iniziato dalle giovanili rossonere, invece, Ignazio Abate, oggi alla guida della Ternana. Gennaro Gattuso è addirittura in Croazia, Andrea Pirlo e Christian Brocchi, invece, sono in attesa di una nuova chiamata.

Pippo Inzaghi è ripartito dal Pisa, oggi al primo posto del campionato cadetto. Anche Andriy Shevchenko ha intrapreso l’avventura di allenatore: è stato anche in Italia per una breve esperienza al Genoa, prima di guidare la Nazionale ucraina. Ora con lo scoppio della guerra, nel suo paese, ha davvero altro a cui pensare.

E’ senza panchina, ma ha deciso di fare il mister, poi Peppe Pancaro, guidando diverse squadre di categoria inferiore. Per un brevissimo periodo, infine, ha fatto l’allenatore anche Clarence Seedorf, ma difficilmente l’olandese tornerà alla guida di una squadra.