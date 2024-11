Paolo Maldini e Ibrahimovic a San Siro, arriva l’annuncio

Maldini torna a San Siro, è arrivato anche l’annuncio. E potrebbe incontrare anche Ibrahimovic

L’esperienza di Paolo Maldini da dirigente del Milan si è conclusa un po’ a sorpresa poco più di un anno fa. Dopo la vittoria dello Scudetto e il raggiungimento di una semifinale di Champions League, lo storico capitano rossonero è stato inspiegabilmente allontanato insieme al suo braccio destro Frederic Massara, oggi direttore sportivo del Rennes. Oggi il grande Paolo non ha altri incarichi e lo abbiamo visto pubblicamente solo a Monza e ad Udine per un solo motivo: Daniel Maldini.

Papà e figlio torneranno insieme a San Siro domenica sera in occasione di Italia-Francia, l’ultimo impegno della squadra di Luciano Spalletti in Nations League. La vittoria contro il Belgio di ieri sera ha consegnato agli azzurri il pass per i quarti di finale della competizione, che si giocheranno il prossimo marzo. Un successo importante perché dà continuità all’ottimo periodo dei nostri, che sembrano aver trovato la quadra dopo il disastro europeo in Germania. Spalletti ha rivisto le sue idee e oggi sta costruendo nuove certezze. Daniel Maldini è stato convocato per la seconda volta di fila; ha debuttato in ottobre a Udine, nello stesso stadio dove esordì suo papà Paolo con la maglia del Milan.

Italia-Francia, parata di stelle a San Siro: presente anche Maldini

Come annunciato dalla FIGC sul proprio sito, a San Siro domenica sera ci sarà una parata di stelle fra gli ospiti e Paolo Maldini sarà una delle più splendenti. L’ex capitano del Milan sarà infatti di nuovo nel suo stadio, al suo posto, lì dove dovrebbe sempre stare. E chissà se nell’occasione incontrerà anche chi ha preso il suo posto al Milan (non come ruolo ma solo come riferimento).

A San Siro, infatti, domenica sera ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic, Advisor di RedBird. Fra Paolo e lo svedese c’è sempre stato un grande rapporto: fu proprio l’ex capitano, insieme a Boban, a riportarlo in rossonero e a costruire le fondamenta dello Scudetto del 2022. Vedremo se i due avranno modo di incontrarsi. Oltre a Ibrahimovic e Maldini, al Giuseppe Meazza sono attesi tantissimi altri grandi campioni del calcio italiano: Capello, Chiellini, Donadoni, Vieri, Tassotti, De Rossi, Zambrotta e tanti altri. Sarà un gran bel momento, e chissà se Spalletti darà modo a Daniel Maldini di giocare ancora, così da rendere la serata ancora più toccante per tutti i tifosi milanisti.