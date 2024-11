Sinner beccato dalle telecamere: è successo nel tunnel degli spogliatoi

E’ successo subito dopo la partita contro Fritz alle Atp Finals: il video è diventato virale

Jannik Sinner ha già staccato il pass per le semifinali delle Atp Finals di Torino. Il numero uno al mondo ha vinto i primi due match contro De Minaur e Fritz: un 2-0 che gli ha permesso di qualificarsi già prima dell’ultima sfida del girone contro Medvedev. Fra i due è ormai diventato un classico: ieri sera si sono incontrati per la 15esima volta.

Sinner ha giocato contro Fritz martedì 12 novembre alla Inalpi Arena. Subito dopo la vittoria, il tennista italiano è andato negli spogliatoi e nel corridoi del palazzetto ha avuto un piacevolissimo incontro: ad aspettarlo c’era Massimiliano Allegri, l’ex allenatore della Juventus rimasto senza squadra dopo l’addio alla fine della scorsa stagione. Per lui si era parlato anche di Roma dopo l’esonero di Juric ma la scelta è invece ricaduta sul classico Claudio Ranieri. Ancora niente incarico per Max, che nel frattempo si gode il riposo e uno dei suoi sport preferiti dal vivo, il tennis. Insieme a Sinner ha dato vita ad un simpaticissimo simparietto ripreso dalle telecamere. Il video ha fatto velocemente il giro del web ed è diventato subito virale.

Sinner e Allegri, show dopo la partita: il video è subito virale

“Ho visto un gran rovescio ieri…“, è la prima cosa che ha detto Sinner ad Allegri mentre andava a salutarlo. Il tennista il giorno prima aveva visto qualche scambio di Max. Che, oltre ad essere un grande appassionato, pratica tennis nel tempo libero e lo fa davvero con grande dimestichezza, tanto da “colpire” anche lo stesso Jannik. Da lì in poi inizia il simpatico siparietto fra i due.

“Hai visto? Mannaggia la miseria… Complimenti!“, la risposta di Allegri. Interviene poi Simone Vagnozzi, il coach di Sinner: “Oggi sul passante sicuramente ha fatto la visualizzazione di te che facevi lungolinea“. A quel punto l’allenatore stuzzica Jannik: “Avevo previsto un 6-2 però bravo“. “Eh magari, ma va bene così dai“, conclude il tennista. A questo punto il video si interrompe. Le immagini, come detto, hanno fatto subito il giro del web. Un gran bel momento fra i due.

Ora Jannik può godersi qualche ora di riposo prima della prossima sfida in semifinale delle Atp. L’obiettivo è come sempre quello di arrivare fino in fondo e magari vincere il torneo. L’anno scorso il suo percorso si fermò in finale (primo italiano nella storia a raggiungere questo traguardo) contro Djokovic.