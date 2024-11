Tripla promozione dal Milan Futuro, Fonseca ha preso la sua decisione

Paulo Fonseca è pronto a pescare nel Milan Futuro per rinforzare la rosa a propria disposizione con il tecnico portoghese che ha in mente tre nomi da promuovere in prima squadra.

La prima parte di stagione del Milan ha evidenziato alcune lacune della rosa a disposizione di Paulo Fonseca con la società e l’allenatore che stanno studiando le mosse da mettere in atto per sistemare l’organico.

Oltre al mercato di gennaio che darà l’opportunità di andare a pescare le pedine necessarie per il miglioramento della rosa, società ed allenatore stanno valutando i migliori profili da promuovere dal Milan Futuro di Daniele Bonera alla prima squadra. Il tecnico portoghese ha già una lista di nomi e sono in tre che appaiono pronti a fare il salto per aggregarsi in pianta stabile con Leao e compagni. Una decisione che potrebbe portare il club a risparmiare sul mercato, dando spazio a chi sta ben impressionando in Serie C.

Milan, Fonseca ne promuove tre dalla seconda squadra: scelta fatta

Sono tre i giocatori pronti a fare il salto dal Milan Futuro alla prima squadra: Alex Jimenez, Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli. Tre calciatori che sono diventati subito un punto di riferimento per la formazione di Daniele Bonera e che, saltuariamente, sono stati già aggregati alla prima squadra.

Il terzino spagnolo potrebbe diventare presto un’alternativa per quello che riguarda la fascia destra. Al momento Emerson Royal è il titolare con Davide Calabria chiamato a recuperare posizioni dopo l’infortunio che lo ha colpito in questa prima parte di stagione. L’ex Real Madrid potrebbe però presto trovare il suo spazio essendo risultato spesso decisivo nella formazione di Bonera anche per quello che riguarda la fase realizzativa.

Davide Bartesaghi è stato spesso aggregato in prima squadra sia come vice Theo Hernandez che come alternativa per la difesa centrale. Il terzino è stato anche espulso contro il Lecce con il calciatore che non ha potuto festeggiare al meglio il suo esordio stagionale con la formazione di Paulo Fonseca.

Kevin Zeroli è il giocatore che più di tutti ha fatto parte della prima squadra in questa prima parte di campionato. Il centrocampista classe 2005 si è reso protagonista anche di un bel gol in rovesciata con il Milan Futuro nel successo di Perugia e Paulo Fonseca lo sta chiamando con grande continuità considerato anche l’infortunio di Bennacer. L’intenzione sembra quella di lasciarlo in pianta stabile nella prima squadra per permettergli di apprendere al meglio i moduli di gioco e diventare così un’alternativa per la linea mediana del campo.