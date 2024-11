Tutti pazzi di Reijnders, il Milan lo blinda: l’annuncio dell’olandese

Arrivano le dichiarazioni di Tijjani Reijnders che non lasciano più dubbi. I tifosi del Milan possono davvero essere felici

E’ certamente l’uomo del momento. Tijjani Reijnders è diventato un insostituibile del Milan, decisivo in tutte le fasi. Nelle ultime partite ha inoltre scoperto la gioia del gol: così prima è arrivata la doppietta contro il Club Brugge, poi il centro contro il Monza e infine quello più bello ed emozionante al Bernabeu, contro il Real Madrid.

Una rete che ovviamente lo ha fatto conoscere al mondo. Ormai così tutti sono stregati dal talento dell’olandese, che rimane però con i piedi per terra: “Dopo il gol contro il Real il mio telefono squillava senza sosta – racconta a Ziggo Sport -. Ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari, ma non devi lasciarti prendere troppo, rischi di esaltarti tanto e non è questa la mia intenzione. Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così. A Milano posso ancora passeggiare tranquillamente o pranzare da qualche parte (ride, ndr)”. Ora chiaramente la testa è alla Nazionale olandese, dove avrà modo di mettersi ancora in mostra: “Ovviamente questo è sempre quello che vuoi: giocare per la nazionale olandese. Sta a me dimostrare in ogni partita che merito la formazione titolare. Potrei giocare in tutte e tre le posizioni, non necessariamente ho una preferenza per una posizione“.

Milan, Reijnders verso la firma: big rispedite al mittente

Ormai, però, Tijjani Reijnders è conosciuto davvero da tutti. E’ sul taccuino dei grandi club, a partire da quel Barcellona, che non ha mai smesso di seguirlo.

Lo avrebbe voluto pure prima che sbarcasse in rossonero, ma il giocatore e il suo entourage hanno deciso di sposare il progetto del Diavolo, rifiutando il club blaugrana. Oggi oltre al Barcellona, si registra l’interesse del Manchester City, ma sta iniziando a pensarci anche il Real Madrid di Florentino Perez, che non è rimasto indifferente alle prestazioni dell’olandese. Ma Reijnders pensa davvero solo al Milan ed è pronto a firmare il rinnovo con il club rossonero. Il suo accordo è lungo, fino al 30 giugno 2028, ma guadagna solamente 1,7 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio che il centrocampista andrà a raddoppiare. L’idea è quella di mettere nero su bianco a fine stagione così da avere un accordo addirittura fino al 2030. Non è dunque il momento per pensare ad una nuova squadra.