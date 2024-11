Assalto al nazionale olandese: Milan, servono 30 milioni

Il Milan pensa alle prossime operazioni di mercato. Nel mirino è finito un nazionale olandese: per acquistarlo serviranno però 30 milioni

Pensa già al futuro il Milan. I rossoneri, durante la sessione invernale del mercato, puntano a prendere almeno un centrocampista di qualità, capace di offrire maggiori garanzie rispetto a Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah. Il nome che stuzzica di più è quello di Reda Belahyane (Verona), che ha scavalcato Morten Frendrup (Genoa) e Johnny Cardoso (Betis). In estate, invece, tutto dipenderà dall’esito della trattativa attualmente in corso per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez: il sostituto, nel frattempo, è stato individuato. Ma andiamo con ordine.

Il terzino francese ex Real Madrid è stato tra i peggiori in questa prima parte della stagione: pochi gol (appena 2), tante brutte prestazioni e molti errori in fase difensiva. Il tutto, senza dimenticare l’espulsione rimediata contro la Fiorentina che lo ha obbligato a saltare le successive tre sfide di Serie A con annessa multa economica da parte della dirigenza. Le interlocuzioni sono in corso tuttavia l’intesa non è stata ancora raggiunta. O meglio, c’è l’accordo sulla durata del prolungamento: 2029. Manca quello sull’ingaggio.

Il 27enne (legato al Diavolo fino al 30 giugno 2026) vorrebbe passare dagli attuali 4 milioni a quota 7 mentre il management guidato da Zlatan Ibrahimovic non vorrebbe andare oltre quota 6. I contatti proseguiranno a stretto giro di posta, con le parti che proveranno a chiudere in maniera positiva l’affare. Che vada in porto, però, è tutt’altro che scontato. Ecco perché il Milan, per cautelarsi, si è iscritto alla corsa riguardante un giovane talento militante tra le fila dell’Ajax.

Mercato Milan, individuato il rinforzo: costa 30 milioni

Parliamo di Jorrel Hato, autore di 3 gol e 4 assist nelle 20 apparizioni finora totalizzate di cui 19 da titolare. Il 18enne rappresenta uno dei gioielli più puri nel panorama calcistico olandese e le sue prestazioni gli hanno consentito di entrare stabilmente nel giro della Nazionale. Il Milan lo ha messo nel mirino, effettuando alcuni sondaggi esplorativi tesi a chiedere informazioni sul suo conto. I Lancieri non si opporranno alla partenza del classe 2006 in estate ma puntano ad incassare almeno 30 milioni.

Cifra che potrebbe essere coperta utilizzando i proventi della cessione di Theo Hernandez, tuttora nei pensieri del Bayern Monaco. Il Milan riflette, conscio del fatto che per acquistare Hato sarà necessario battere una nutrita concorrenza comprendente anche la Juventus. La rivoluzione sulla fascia mancina può concretizzarsi tra qualche mese. L’ultima parola spetterà a Theo Hernandez.