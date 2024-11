Biglia e Paletta, la strana coppia: alleneranno la stessa squadra a Milano

I due ex calciatori del Milan potrebbero andare in panchina insieme e allenare una squadra di Milano

Il Milan ha trascorso momenti molto difficili negli anni passati. La svolta è arrivata con il passaggio del club nelle mani di Elliott, che ha risollevato la società dal punto di vista finanziario e l’ha riportata anche al successo. Merito della programmazione e della scelta di affidarsi a gente di un certo calibro come Paolo Maldini, Frederic Massara e Ivan Gazidis.

Il club rossonero, ora nelle meni di RedBird, è sempre più in salute ma lo Scudetto del 2022 doveva essere un punto di partenza e invece, almeno per adesso, è diventato un punto di arrivo. La squadra però è forte e c’è la convinzione che si possano raggiungere traguardi importanti nei prossimi anni. Per arrivare a questo punto, il Milan, come detto, ha dovuto soffrire parecchio. A Milanello sono passati davvero tanti giocatori fra gli ultimi anni di presidenza Berlusconi e il primo e unico anno di Yonghong Lì. Fra i tanti, anche il difensore Gabriel Paletta e Lucas Biglia. Che ora stanno per diventare una “strana coppia” di allenatori.

Biglia e Paletta insieme in panchina, clamorosa indiscrezione

Come riportato da Sprint Lombardia, i due ex calciatori rossoneri potrebbero diventare gli allenatori dei 2008 dell’Aldini, squadra di terza categoria milanese. Un’indiscrezione davvero clamorosa perché inaspettata: entrambi stanno lavorando per diventare allenatori e questa potrebbe essere la loro prima esperienza. E, a sorpresa, la farebbero insieme.

Paletta ha lasciato il calcio dopo l’ultima esperienza con il Monza nel 2023. Ha vestito la maglia del Milan la prima volta nel 2015: arrivato durante il calciomercato di gennaio, il difensore è poi andato un anno all’Atalanta in prestito prima di rientrare in rossonero per altri due anni, dal 2016 al 2018, poi il passaggio in Cina al Jiangsu Suning. Lucas Biglia doveva essere uno dei pilastri del nuovo Milan di Yonghong Lì e di Vincenzo Montella insieme a Leonardo Bonucci e Nikola Kalinic. Fu uno dei tanti acquisti del duo Fassone-Mirabelli nell’estate del 2017, che lo acquistarono dalla Lazio per 17 milioni. Purtroppo, come tanti altri, non andò benissimo: è rimasto per tre stagioni prima di andare in Turchia per gli ultimi tre anni di carriera e con due squadre diverse. Ora, insieme a Paletta, può iniziare questo nuovo importante percorso. La strana coppia…