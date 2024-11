Botta al ginocchio: un rossonero non si allena in Nazionale

Un rossonero non si è allenato con la Nazionale a causa di una botta al ginocchio: tutti i dettagli

Week-end senza campionati in Europa a causa degli impegni delle Nazionali. Si tratta dell’ultima sosta di questo 2024, dopodiché se ne riparlerà nel mese di marzo per i quarti di Nations League. L’Italia si è qualificata grazie alla vittoria contro il Belgio di giovedì sera: bastava un punto, invece gli azzurri a Bruxelles si sono imposti per uno a zero con la rete, la prima con la maglia della Nazionale, di Sandro Tonali.

L’Italia tornerà in campo domani sera per affrontare la Francia in un match inutile per quanto riguarda la classifica del girone. Gli azzurri, come detto, sono ormai già qualificati, così come i francesi, nonostante un percorso tutt’altro che scintillante. La partita si giocherà a San Siro, e sarà un grande San Siro: sono previsti 70mila spettatori, e fra questi ci sarà anche una grande parata di stelle con tantissimi campioni come ospiti in tribuna fra cui, tra l’altro, anche Paolo Maldini e Zlatan Ibrahimovic. La Francia in questi minuti ha svolto l’allenamento di rifinitura a San Siro e, un po’ a sorpresa, fra i presenti non c’era un importante calciatore del Milan.

Italia-Francia, Theo Hernandez salta la rifinitura

Theo Hernandez ha infatti saltato l’allenamento per una botta al ginocchio. Difficile quindi pensare che il terzino possa essere in campo domani contro l’Italia; anzi, a questo punto la speranza è che Deschamps non provi a forzare. Una botta al ginocchio potrebbe trattarsi di una cosa di poco conto: un po’ di riposo e non ci dovrebbero essere problemi, a meno che ovviamente gli esami non dovessero evidenziare qualcosa di più serio (cosa che al momento non è in considerazione).

Scopriremo soltanto nelle prossime ore qualcosa in più sulle condizioni di Theo Hernandez, e speriamo che sia davvero soltanto una botta. Al netto di prestazioni altalenanti e di approcci sbagliati, come ad esempio nell’ultima partita contro il Cagliari, il terzino francese rossonero è uno dei giocatori più importanti della rosa e la sua assenza si è sempre fatta sentire, come in occasione delle due recenti partite saltate per squalifica. Un’assenza pesante anche per la Francia, che però può contare su altri interpreti del ruolo di alto livello. Al contrario, il Milan non ha in rosa un vero e proprio vice Theo, problema che i rossoneri si portano dietro da tanto tempo e che non sono ancora riusciti a risolvere. In questo inizio di stagione è stato sostituto, e con buoni risultati, da Filippo Terracciano. A meno di colpi di scena, però, contro la Juventus, alla ripresa del campionato, in quello stesso San Siro a sfrecciare sulla fascia sinistra ci sarà Theo Hernandez.