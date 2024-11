Due under 21 nel mirino, il Milan è pronto al doppio colpo

Il Milan pensa a due giovani italiani da inserire in rosa nel mese di gennaio: contatti avviati

La sessione di mercato di gennaio sarà molto utile al Milan per completare la rosa. In estate è stato fatto un buon lavoro ma ci sono ancora delle lacune che, se la società vuole puntare a vincere, come dice sempre Ibrahimovic, deve in qualche modo colmare. Ci si aspettano quindi almeno un paio di operazioni in entrata per i rossoneri, senza dimenticare le cessioni: senza di quelle, portare nuovi giocatori a Milanello non si può.

Il Milan è infatti incastrato nella questione liste. Un ostacolo che ha condizionato ogni manovra in estate: la dirigenza è stata costretta a vendere Kalulu e Saelemaekers per poter inserire almeno due nuovi acquisti. Questo perché in rosa non ci sono molti italiani titolari: l’unico che possiamo considerare un elemento chiave della rosa è Matteo Gabbia, fino a pochi mesi fa lo era anche Davide Calabria ma l’acquisto dei Emerson Royal gli ha tolto il ruolo di titolare. Ecco perché la società potrebbe pensare di investire su qualche giovane talento italiano, così da non avere nessun tipo di problema per quanto riguarda le liste. Ci sono due ragazzi che stanno attirando l’attenzione dei dirigenti milanisti.

Milan, tre colpi italiani: uno per reparto

Il primo è Cristian Volpato, scuola Roma che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione al Sassuolo. Si tratta di un esterno offensivo, che agisce principalmente a destra ma può giocare anche per vie centrali. Il suo profilo piace particolarmente alla società rossonera, anche se la collocazione tattica non è in questo momento una priorità visto che in quella zona del campo ci sono Pulisic e Chukwueze.

Potrebbe essere un’ottima alternativa, senz’altro, ma oggi il Milan ha bisogno di altri tipi di innesti. Fra questi, ad esempio, un centrocampista che possa dare il cambio a Fofana, ad oggi insostituibile perché è l’unico con determinate caratteristiche. Ecco quindi Matteo Prati, ottimo centrocampista del Cagliari, classe 2000, che potrebbe fare perfettamente a caso dei rossoneri. I sardi lo valutano circa 10 milioni: sarebbe un investimento da fare già a gennaio. Un’altra necessità è l’acquisto di un difensore centrale: al momento Fonseca ne ha solo quattro a disposizione e, fra infortuni e tantissimi impegni, c’è bisogno di almeno un innesto. Attenzione a Mattia Viti, centrale dell’Empoli, in rampa di lancio ormai da diverso tempo: il Milan potrebbe investire su di lui.