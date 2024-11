Lione nei guai, deve cedere: cinque occasioni da non farsi sfuggire

Il Lione deve cedere entro fine stagione per evitare la retrocessione: cinque nomi da non farsi scappare

Il Milan punta ad essere competitivo in ogni torneo. Per quanto riguarda la Serie A, l’obiettivo è quello di rientrare nella corsa Scudetto nel più breve tempo possibile. Per farlo, è necessario evitare di perdere altri punti per strada, a partire dalla sfida alla Juventus al rientro dalla sosta il 23 novembre. La squadra di Paulo Fonseca, inoltre, ha una grandissima opportunità in Champions League.

Con la vittoria di Madrid contro il Real a sorpresa, il Milan può pensare di accedere agli ottavi della competizione senza passare dai Play-Off. Le prossime sfide sono tutte alla portata: Slovan Bratislava, Girona, Dinamo Zagabria e Stella Rossa. Tutte avversarie tecnicamente inferiori ai rossoneri. Certo, è impossibile in contesti del genere sottovalutare qualsiasi tipo di avversario, ma è chiaro che il Milan ha un’occasione più unica che rara. La rosa è all’altezza della situazione ma è necessario fare qualche operazione durante il mese di gennaio. Le occasioni di mercato potrebbero arrivare dal Lione: a causa di un grosso indebitamento (505.1 milioni), deve fare cassa entro fine stagione per evitare la retrocessione. Ci sono cinque giocatori che potrebbero fare al caso dei rossoneri.

Non solo Cherki, altri 4 obiettivi dal Lione

Il primo nome è anche quello più semplice: Rayan Cherki, uno dei più grandi talenti della Ligue 1, che è già da tempo nel mirino di grandi club d’Europa. Si tratta di un esterno destro di grandissima qualità, che può agire anche fra le linee in mezzo al campo. Il suo valore di mercato era di 15 milioni fino a poco tempo fa, ma il rinnovo fino al 2026 ha aumentato il prezzo: il Lione adesso vuole venderlo per 30 milioni, ma la situazione finanziaria a possibili trattative a ribasso.

Cherki è il nome di cui si sta parlando di più in queste ore sui social, ma non è di certo l’unico pezzo pregiato di una scuola, quella del Lione, che da anni sforna calciatori di grande livello. Lo è anche Nuamah, un altro esterno destro mancino, con meno qualità rispetto a Cherki ma con un’abilità nel dribbling davvero clamorosa; un’ala dal passo lungo, che riesce ad avere la meglio sull’avversario anche grazie alla sua forza fisica, caratteristica alla Leao. Per quanto riguarda gli altri ruoli: una punta a Fonseca non farebbe male e il il georgiano Mikautadze, protagonista dell’ultimo Europeo, è una grande opportunità. A centrocampo, a proposito di giocatori sfornati dalle giovanili del club, c’è Caqueret che meriterebbe particolare attenzione. Infinite Niakhaté, difensore centrale con spiccate doti fisiche: non è più giovanissimo ma al Milan servirebbe un quinto centrale e lui potrebbe essere una soluzione low-cost.