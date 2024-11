@ML – Roberto Brambilla: “Hugo Larsson da Milan, ma c’è un grande problema”

Larsson è uno dei nomi nuovi accostati al Milan negli ultimi giorni: di lui ci ha parlato Roberto Brambilla, giornalista esperto di Bundesliga.

La squadra di Paulo Fonseca ha sicuramente bisogno di essere rinforzata a centrocampo e da settimane si parla del possibile colpo che il club potrebbe mettere a segno nel mercato di gennaio. I nomi più quotati sembrano essere quelli di Morten Frendrup del Genoa e di Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Nella lista di Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic non mancano dei profili che giocano in campionati stranieri.

Oltre a “vecchi” obiettivi come Johnny Cardoso del Betis e Carney Chukwuemeka del Chelsea, c’è anche Hugo Larsson dell’Eintracht Francoforte. Rispetto agli altri nomi menzionati, sembra più improbabile che il 20enne svedese possa arrivare a Milanello: la concorrenza di società importanti della Premier League e un prezzo abbastanza alto rendono complicata l’operazione. Il club rossonero difficilmente fa investimenti particolarmente onerosi a gennaio.

Hugo Larsson piace al Milan: l’intervista a Roberto Brambilla

Larsson è approdato in Germania nell’estate 2023 per circa 9 milioni di euro e oggi viene valutato almeno tre volte tanto dall’Eintracht Francoforte. Ha iniziato molto bene questa stagione: 3 gol e un assist in 16 presenze tra tutte le competizioni.

Di lui ci ha parlato Roberto Brambilla, giornalista esperto di calcio tedesco: “È un giocatore che è cresciuto tantissimo. Secondo me è un centrocampista completo e che ha un grande potenziale. Possiede grande corsa, grande accelerazione, sa fare entrambe le fasi: è capace di difendere e anche attaccare. Io penso che possa evolversi in un centrocampista box to box. È molto intelligente tatticamente e ottimo fisicamente“.

Il giovane svedese è un talento molto promettente, ma comprarlo è difficile.

“C’è un grande problema rappresentato dal costo del cartellino, non sarebbe economico. Ma è un ottimo prospetto, parliamo di un 2004 che è arrivato in Germania e che con Toppmöller come allenatore è cresciuto tantissimo. È uno di quei calciatori che ha iniziato bene la stagione in un Eintracht che sta esprimendo un ottimo calcio“.

Larsson è un giocatore da Milan?

“Sì, lo è. Una volta il Milan lo sarebbe andato a cercare, ma il grande problema è di tipo economico. Non credo che possa partire a gennaio, però in estate c’è il rischio di trovarsi un’asta. È uno di quei giocatori che andrebbero comprati prima e non dopo“.