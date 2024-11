Ora è ufficiale: Verstappen dà forfait, F1 senza parole

Annunciata l’assenza di Verstappen a un importante appuntamento di fine stagione: è stato Horner a dare la notizia.

Mancano solamente tre gran premi al termine del campionato di F1 2024 e Max Verstappen va verso la conquista del quarto titolo mondiale consecutivo. Il suo vantaggio di Lando Norris è di 62 punti ed è difficile immaginare un campione diverso da lui. Anzi, già a Las Vegas potrebbe chiudere i conti.

Se il pilota olandese concluderà il prossimo gran premio con almeno 60 punti di margine sul rivale della McLaren, si aggiudicherà la corona iridata. Se non succederà a Las Vegas, potrebbe comunque succedere nel successivo GP in Qatar. La sensazione è che non sarà necessario attendere l’ultimo appuntamento ad Abu Dhabi per decretare il campione del 2024. Servirebbe davvero un grande colpo di scena per vedere Norris trionfatore. Sicuramente l’inglese può avere qualche rimpianto per alcune gare in cui non ha ottenuto il massimo possibile, però la prima parte del Mondiale è stata dominata da Verstappen e ciò gli ha permesso di accumulare un grande gap che lo ha messo al riparo dai tentativi di rimonta degli avversari.

Red Bull F1, Verstappen: Horner fa un annuncio

La Red Bull ha avuto un calo nel corso della stagione e già non vincerà il titolo costruttori, che probabilmente finirà nelle mani della McLaren. Ciò le imporrà di lavorare sodo in ottica 2025, dato che McLaren, Ferrari e Mercedes daranno il massimo per cercare di strapparle il titolo piloti. La coppia Verstappen-RB non è apparsa più invincibile e questa vulnerabilità dà ulteriore motivazioni alla concorrenza.

La coppia Norris-Piastri andrà tenuta d’occhio, ma anche quella ferrarista composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Su quest’ultima ci sono tantissime aspettative, tutto dipenderà dalla competitività della prossima monoposto di Maranello. Durante il 2024 abbiamo visto una crescita della SF-24, il prossimo progetto tecnico partirà da una base più solida e forse l’inizio di campionato sarà migliore. Oggi è impossibile fare previsioni, nelle fabbriche gli ingegneri stanno lavorando intensamente e non si possono escludere sorprese nel 2025. Bisogna attendere per capire.

Intanto c’è un Mondiale di F1 da terminare e dopo l’ultima gara ad Abu Dhabi sarà anche previsto un test Pirelli proprio negli Emirati Arabi. Si disputerà il 10 dicembre e tra i piloti in pista non dovrebbe esserci Verstappen. Christian Horner, team principal Red Bull, ha spiegato che al volante della RB20 ci sarà Yuki Tsunoda: “Yuki è un membro del junior team e ne abbiamo già parlato con Honda. Proverà la macchina nel test successivo alla conclusione della stagione. È una cosa concordata da tempo e sarà utile per vedere come si comporta su una Red Bull“.

Da non dimenticare che in ottica 2025 la conferma di Sergio Perez non sembra sicura al 100%, dato che il messicano ha pesantemente deluso quest’anno. Nonostante un contratto in scadenza nel 2026, i vertici del team stanno facendo delle riflessioni. Il problema è che cacciare Checo costerebbe non pochi milioni, quindi alla fine non è escluso che rimanga al suo posto nonostante lo scontento del management per i suoi risultati. Proprio a causa sua la Red Bull non è riuscita a rimanere in testa al mondiale costruttori.