Pogba al Milan: così il francese può essere rossonero

Paul Pogba e la Juventus si sono ufficialmente separati. Ora il francese cerca una nuova squadra e c’è chi lo vuole al Milan

Ieri sono arrivate le comunicazioni ufficiali. Prima la Juventus, poi Paul Pogba, hanno reso nota la separazione tra le parti. Dopo il caso doping, così, finisce la nuova avventura a Torino del centrocampista francese.

Una scelta voluta dal club bianconero, che da questa estate ha deciso di voltare pagina. Ora dovrà farlo anche il 32enne, che però dovrà attendere fino a marzo per tornare a giocare, dopo la riduzione della squalifica. Difficile, però, capire da dove l’ex Manchester United ripartirà. Il giocatore non è certo più giovanissimo, ma avrebbe modo per continuare ad esprimersi ad alti livelli. Ma serve che qualcuno gli dia fiducia e che lui si rimetta in gioco a cifre ragionevoli. Oggi è facile pensare che Pogba riparta da un campionato di livello inferiore. Così, da una parte ci sono le proposte dei club dell’Arabia Saudita e dall’altra quelle della Major League Soccer. Il francese riflette, anche se dentro di se c’è tanta voglia di ripartire da una squadra europea per dimostra alla Juventus di essersi sbagliata e soprattutto a se stesso di essere ancora un giocatore che può pensare in grande.

Milan, suggestione Pogba: contratto a gettone

Così sui social sta prendendo sempre più piede la suggestione Milan. Sono tantissimi tifosi che spingono e suggeriscono alla dirigenza rossonera di provare a prendere il centrocampista.

Un calciatore in più che possa dare una mano alla squadra, quando tornerà a disposizione. Una soluzione, chiaramente, quasi a costo zero. L’idea sarebbe, infatti, quella di un contratto a gettone. Può essere davvero la soluzione giusta per tutti: per Pogba che avrebbe l’occasione di ripartire da una grande squadra, dove troverebbe tanti connazionali e amici che conosce molto bene. Sarebbe una buona idea anche per il Milan, che farebbe una scommessa senza rimetterci un euro, qualora non funzionasse e poi a livello mediatico queste storie piacciono e non poco. Un eventuale tesseramento di Pogba, chiaramente, non dovrebbe chiudere le porte ad un nuovo centrocampista, quello serve subito, fin dal primo giorno di gennaio e il Milan non può certo perdere tempo. Poi potrà esserci spazio anche per la suggestione Pogba.