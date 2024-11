Rimpianto Milan, è saltato per un soffio: ora sta brillando in Serie A

Un vero e proprio rimpianto per il Milan, il suo arrivo è saltato solo per un soffio: adesso sta brillando in Serie A

Un inizio di stagione per il Milan tutt’altro che semplice. Risultati a dir poco altalenanti quelli ottenuti dai rossoneri sia in campionato che in Champions League. Poco prima della sosta (l’ultima di questo 2024) per lasciare posto alle Nazionali il ‘Diavolo’ si è piazzato al settimo posto in classifica. Ad una distanza importante (8 punti) dalla capolista Napoli.

Qualcosa di più si poteva sicuramente fare, ma con i “se” e con i “ma” non si fa la storia. Sicuramente la dirigenza avrebbe potuto fare qualcosa di importante anche nell’ultima sessione estiva del calciomercato. In particolar modo per quanto riguarda un possibile arrivo che non si è mai concretizzato.

L’interesse del club di via Aldo Rossi c’è sempre stato, ma non sono mai andati fino in fondo. Adesso, però, il calciatore sta facendo mangiare le mani a tutti i dirigenti visto che sta particolarmente brillando in Serie A. Tanto da essere uno dei migliori nel suo ruolo. Per il dispiacere, ovviamente, di Paulo Fonseca.

Milan, che rimpianto: ora sta brillando in Serie A

L’impatto con il calcio italiano, specialmente nelle prime partite, non è stato particolarmente semplice per il calciatore che proveniva da un altro tipo di realtà. Se prima era considerato una riserva adesso è un titolare, a tutti gli effetti, della squadra felsinea. D’altronde il tecnico Vincenzo Italiano difficilmente può fare a meno di lui. Juan Miranda è colui che sta dominando sulla fascia sinistra del Bologna. Lo ha dimostrato nell’ultimo match vinto, allo stadio “Olimpico”, contro la Roma con una prestazione da urlo.

Arrivato nei primi giorni di luglio, a parametro zero, dal Betis Siviglia il classe 2000 è uno dei migliori prospetti spagnoli. Lo dimostra anche la vittoria della medaglia d’Oro alle ultime Olimpiadi disputate a Parigi con prestazioni di altissimo livello. Pensare che, appunto, proprio il Milan lo aveva adocchiato per moltissimo tempo. Purtroppo per loro, però, gli emiliani hanno giocato d’anticipo e si sono assicurate le sue prestazioni sportive senza neanche troppi problemi.

Fino a questo momento della stagione, tra Serie A e Champions League, ha collezionato 12 presenze fornendo anche 2 assist per i suoi compagni. Il Bologna se lo tiene stretto. Le big lo osservano ed, allo stesso tempo, si mangiano le mani. Proprio come il Milan.