Rivelazione su Sinner che lascia attoniti: “Lo sanno tutti”

Prosegue il cammino di Jannik Sinner alle Atp Finals e nella fase a gironi il numero uno ha letteralmente dominato gli avversari.

Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha ottenuto in questo 2024 un rendimento straordinario. Due Slam, diversi titoli e un cammino da numero uno indiscutibile con l’altoatesino che ha un vantaggio in classifica piuttosto netto su tutti i rivali, il solo Alcaraz può dire di aver fatto bene quasi quanto lui.

Tanto entusiasmo alle Atp Finals di Torino per il nostro campione e il tennista di San Candido ha disintegrato i rivali nella fase a gironi, battuti avversari del calibro di Taylor Fritz e Daniil Medvedev e ora testa alle semifinali. In caso di vittoria del torneo Sinner vincerebbe il montepremi massimo grazie al fatto che non ha perso alcun match nella fase a gironi.

Il numero uno al mondo è solido e sembra davvero infermabile, anche Medvedev in conferenza stampa ne ha parlato e c’è un divario incredibile rispetto a tutti i rivali, solo Alcaraz (quando al 100 %) può creargli qualche problema ma la crescita negli ultimi dodici mesi dell’altoatesino è impressionante.

Nel corso del podcast La Telefonata l’ex campione di tennis Adriano Panatta ha parlato cosi riguardo la crescita di Sinner ed ha lanciato un messaggio piuttosto netto per quel che riguarda tutti i suoi avversari.

Jannik Sinner, le parole di Panatta lasciano di stucco

Intervenuto in una conversazione piuttosto interessante con Bertolucci Panatta ha spiegato: “La verità è che tutti sanno come battere Jannik Sinner, ma alla fine nessuno ci riesce”. Le parole di Panatta sono anche un riferimento ad alcune conferenze degli avversari che sottolineano di aver giocato alla pari con l’azzurro nella sfida e poi nei momenti clou Jannik alza terribilmente il suo livello e abbatte i suoi rivali.

Lo stesso Fritz aveva sottolineato di aver fatto una grande gara contro Sinner, ma in entrambi i set – una volta arrivati sul 4-4 – Sinner è riuscito a fare il break decisivo per la vittoria finale. Anche Paolo Bertolucci ha concordato con Panatta ed ha rilasciato poi il seguente messaggio: “La verità è che quando Sinner in forma vince quasi sempre lui mentre all’avversario manca qualcosa per raggiungerlo”.

Piovono elogi per il numero uno al mondo mentre tra i rivali c’è la preoccupazione per capire come è possibile fermare in questo momento il tennista azzurro. In questo momento quasi infermabile per tutti.