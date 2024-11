Sinner-Fritz, orario e data finale Atp Finals Torino: dove vederla gratis in streaming e diretta tv

Sinner-Fritz è la finale delle Atp Finals di Torino. L’orario del match e tutte le indicazioni su dove vederlo domenica 17 novembre

Jannik Sinner ce l’ha fatta. Per la seconda edizione consecutiva, il tennista azzurro ha raggiunto la finale delle Atp Finals di Torino, torneo cui partecipano i migliori 8 tennisti classificati nella graduatoria Race, quella che tiene conto esclusivamente dei risultati raggiunti nella stagione in corso.

Decisiva per l’approdo alla finalissima la fantastica vittoria ottenuta da Sinner contro Ruud. Un perentorio 6-1; 6-2 in semifinale che fa proseguire il percorso netto finora del numero uno del mondo alla Inalpi Arena. Prima del norvegese, Jannik ha sconfitto De Minaur, Medvedev e Fritz nei tre match del girone Nastase, tutti conclusi senza perdere un set.

Il format delle Finals può favorire all’epilogo del torneo un remake di un match che si è già giocato nella fase a gruppi e così sarà anche in questa edizione. Sinner contenderà il titolo a Taylor Fritz, già sconfitto martedì scorso in due set con un doppio 6-4. Per l’americano, la finale odierna rappresenta il miglior risultato in carriera alle Finals. Ci è arrivato grazie alla vittoria in tre set in semifinale contro il favorito Zverev, sconfitto 7-3 al tie brek del parziale decisivo (6-3; 3-6; 7-6).

Sinner-Fritz, quando si gioca la finale a Torino e dove vederla

La finale tra Sinner e Fritz si disputerà oggi, domenica 17 novembre, con inizio alle ore 18. La sfida tra l’azzurro e il nuovo numero quattro del ranking Atp sarà preceduta dalla finale del torneo di doppio, in programma alle 15.

C’è una buona notizia per tutti gli appassionati. La finale Sinner-Fritz sarà visibile in diretta tv, gratuitamente in chiaro, su Rai 2, emittente che ha già trasmesso tutte le partite fin qui disputate da Jannik a Torino. Per chi non può vederla in tv sulla Rai, c’è la possibilità di farlo in streaming, sempre gratuitamente, sull’applicazione di RaiPlay disponibile per smartphone e tablet oltreché per pc e smart tv. Per accedere ai contenuti di RaiPlay è necessaria l’autenticazione sull’app, possibile anche tramite l’accesso con un profilo social personale.

Oltreché su Rai 2, Sinner-Fritz sarà il main event della domenica su Sky con la diretta prevista sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con ampio pre e post partita. Gli abbonati a Sky possono seguirla in streaming su SkyGo. Sui canali Youtube dell’Atp, di Sky e della Rai, in serata, saranno disponibili anche gli highlights gratuiti della partita.

Quello odierno è il quinto confronto diretto tra Sinner e Fritz. Jannik conduce 3-1. Tra i precedenti spicca, ovviamente, la vittoria del numero uno del mondo nella finale della scorsa edizione edizione dello Us Open nella quale si è imposto in tre set (6-3; 6-4; 7-5).