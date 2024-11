Tegola Thuram, i tifosi dell’Inter non vogliono crederci

Nuova destinazione in arrivo per Marcus Thuram che potrebbe presto salutare l’Inter: in Europa sono pronti a fare follie.

La famiglia Thuram è tornata a conquistare il campionato italiano. Se prima chi rubava la scena a suon di tackle era papà Lilian, ora le attenzioni sono tutte per i suoi due figli Kephren e Marcus. Il primo è arrivato in Serie A grazie alla Juventus, ma conosceva già bene l’Italia visto che è nato a Reggio Emilia quando suo padre giocava per il Parma, mentre il secondo è stato un vero e proprio affare per l’Inter.

Anche Kephren può trasformarsi presto in un top player del campionato ma quello che ha fatto vedere suo fratello più grande sembra di un altro livello. L’impatto del classe 1997 è stato subito devastante: 15 goal e 14 assist in tutte le competizioni con la maglia nerazzurra per il bomber trasformato da Simone Inzaghi. Numeri impressionanti per il francese che quest’anno può addirittura fare meglio.

A questo punto della stagione Marcus ha già stupito tutti con i suoi 8 goal complessivi, numeri da capogiro per un attaccante atterrato a Milano a costo zero. Fu un altra grande intuizione dell’attuale presidente Giuseppe Marotta. Ora, però, l’Inter rischia di avere un problema in attacco: la notizia non è certamente facile da digerire per i tifosi.

Calciomercato Inter, addio Thuram: pronta una maxi offerta

Davanti ad un’offerta del genere trattenere il proprio giocatore rischia di diventare impossibile, soprattutto per l’Inter che da qualche anno ha abbracciato la filosofia del comprare bene per vendere meglio. E visto che Thuram è arrivato gratis alla fine del contratto, rifiutare 85 milioni di euro pare proprio impossibile. Secondo indiscrezioni, in estate il Paris Saint Germain tornerà alla carica.

Lo aveva già fatto, timidamente, un anno fa quando si era mosso per Ademola Lookman dell’Atalanta. Alla fine, però, il nigeriano è rimasto alla Dea e la sta trascinando in alto. La cosa certa è che il PSG cerca ancora il sostituto di Kylian Mbappé e quest’ultimo potrebbe trovarsi proprio in Italia. Thuram sarebbe perfetto, sia per ruolo che per nazionalità. I parigini sarebbero infatti felici di avere una star francese in rosa.

Discorso diverso per i tifosi interisti che non vorrebbero privarsi mai del loro gioiellino. L’Inter, tuttavia, ha fatto uno sforzo per blindare capitan Lautaro Martinez ma potrebbe non farsi troppi scrupoli a vendere il suo compagno di reparto. In caso di cessione, la società si getterà immediatamente su un altro profilo top.