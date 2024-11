Firma ad un passo, lascia il Milan immediatamente

Il Milan si prepara alla sessione invernale del mercato. Un club pronto ad investire su un talento rossonero: nuovi fondi in arrivo.

Conta di rafforzarsi in maniera concreta il Milan, durante la sessione invernale del mercato. La rosa allestita in estate infatti, come testimoniato dall’andamento deludente in campionato, non ha fornito tutte le risposte sperate dal club rendendo necessari ulteriori colpi. Il budget a disposizione della società, però, risulta limitato: ecco perché, prima di regalare nuovi elementi a Paulo Fonseca, sarà obbligatorio effettuare qualche operazione in uscita in modo tale da incamerare risorse fresche da reinvestire.

La lista degli esuberi comprende Luka Jovic, in scadenza il 30 giugno 2025 ed ormai fuori dal progetto. Il serbo non gioca dal 27 settembre: da quel momento in poi è sparito dai radar, anche per colpa di qualche problema fisico. Il rinnovo del contratto non rientra nei piani della dirigenza coordinata da Zlatan Ibrahimovic, che punta a venderlo subito così da monetizzarne la partenza ed evitare un addio a parametro zero. La caccia volta ad individuare un acquirente si è rivelata fruttuosa: sulle tracce del 26enne c’è il Galatasaray, iscrittosi alla corsa dopo il grave infortunio rimediato da Mauro Icardi (rottura del legamento crociato).

I contatti tra le parti sono scattati, con il Milan che si è detto pronto ad agevolare l’uscita del centravanti ex Real Madrid. A far sorridere la società ci penserà anche l’Empoli che, ad inizio anno, provvederà ad acquistare a titolo definitivo Devis Vasquez alla luce delle ottime prestazioni offerte in campo dal portiere colombiano. Il 26enne ha stupito i toscani, mostrando una personalità fuori dal comune e una grande abilità tra i pali.

Mercato Milan, nuovi fondi per Ibra: la firma è ad un passo

Con lui in porta, gli azzurri in 12 partite hanno incassato appena 10 gol al punto da essere la terza retroguardia meno battuta del torneo (insieme alla Fiorentina) alle spalle della Juve a quota 7 e del Napoli a 9. Ben 5, poi, i clean sheet totalizzati. Numeri eccellenti, che hanno convinto l’Empoli ad esercitare subito il diritto di riscatto: a gennaio nelle casse rossonere entreranno quindi 900 mila euro, che andranno a rimpinguare il tesoretto destinato a finanziare i prossimi acquisti.

La lista della spesa, ad esempio, comprende l’acquista di un centrocampista di qualità capace di giocare davanti alla difesa e far riposare Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Il nome che riscuote maggiori consensi è quello di Reda Belahyane, divenuto una delle colonne portanti del Verona di Paolo Zanetti. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Morten Frendrup del Genoa. In ribasso, invece, le quotazioni di Johnny Cardoso per il quale il Betis continua a chiedere 20 milioni. Work in progress.