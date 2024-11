Fonseca resta fino a fine stagione: tre nomi per la panchina nel 2025

Obiettivo nuovo allenatore per il Milan che a fine stagione valuterà il lavoro di Fonseca, ad oggi i presupposti per la separazione ci sarebbero tutti.

Non c’è niente da fare, quella che tra Paulo Fonseca e il Milan è una storia d’amore che non decollerà mai. Che poi è un po’ quello che è successo alla sua prima esperienza italiana a bordo della Roma. Altro flop per il tecnico portoghese che a fine anno tirerà le proprie conclusioni e insieme alla società farà delle serie considerazioni sul proprio futuro.

Ad oggi l’obiettivo di entrambe le parti è quello di arrivare alla fine dei giochi insieme, evitando scossoni di vario genere come ad esempio l’esonero anticipato. Le cose non sono iniziate bene per il lusitano che in alcune circostanze si è però guadagnato dei bonus per la permanenza, come ad esempio la straordinaria vittoria al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League.

Quel trionfo ha sicuramente allungato il periodo di permanenza di Fonseca che ha quindi l’obiettivo di arrivare alla prossima primavera difendendo la panchina con le unghie e con i denti. Poi, molto probabilmente, ci sarà la separazione. Il Milan pare infatti si sia già mosso per valutare i possibili futuri allenatori.

Milan, esonero Fonseca: ecco i nomi per il futuro

Attualmente i nomi seguiti dal Milan sono tre più uno di bonus. Il nome che scalderebbe la piazza più degli altri è probabilmente quello di Roberto De Zerbi, il Marsiglia non naviga in buone acque e anche per lui a fine stagione ci potrebbero essere dei ripensamenti. In caso di separazione, potrebbe essere il club meneghino a riportarlo finalmente in Italia.

Subito dopo di lui c’è il nome di Massimiliano Allegri. La società a capo del club non è più quella di quando c’era lui ma l’ex rossonero ha lasciato tutto sommato un buon ricordo nel cuore dei tifosi che sarebbero ben felici di riabbracciarlo. In alternativa si pensa anche all’ex Inter Sergio Conceicao, in questo momento svincolato e con grande voglia di tornare ad allenare.

Ma attenzione anche alla pista che porterebbe ad un clamoroso ritorno di Carlo Ancelotti. Qualche tempo fa il tecnico del Real ha detto che dopo i Blancos smetterà ma non è da escludere il colpo di scena. Il Milan potrebbe pensare a lui un po’ come la Roma ha pensato a Claudio Ranieri: dargli la panchina per un anno prima di assegnargli un ruolo all’interno della società. Prima, però, c’è una stagione da concludere e solo allora si valuterà il futuro di Fonseca.