Milan, dal Portogallo il vice Theo Hernandez: colpo quasi a zero

Potrebbe arrivare dal Portogallo il nuovo difensore per il Milan. L’ultima idea porta direttamente al Porto: ecco di chi si tratta

Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada sono pronti a muoversi con forza nel corso del mercato di gennaio per riuscire a migliorare l’organico a disposizione di Paulo Fonseca.

Come è noto, la priorità è l’acquisto di un centrocampista. L’infortunio di Ismael Bennacer non lascia alternative, anche se il rientro non è così lontano. Difficile, però, potersi fidare delle condizioni fisiche dell’algerino che è stato troppe volte in infermerie negli ultimi anni. A prescindere dal recupero dell’ex Empoli, dunque, il Milan è pronto a mettere le mani su un giocatore di centrocampo. D’altronde, oggi Fonseca ha dimostrato di fidarsi solamente di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. Yunus Musah ha reso da esterno e Ruben Loftus-Cheek non sta fornendo le prestazioni sperate. Un calciatore per la mediana è dunque un obbligo. Il Milan, così, sta guardando soprattutto in Serie A dove giocano diversi elementi, finiti sul taccuino: in cima alla lista – come è noto – ci sono i profili di Belahyane del Verona e di Frendrup del Genoa, ma attenzione anche a Bondo. Difficile, invece, che possa arrivare Ricci, troppo caro.

Milan, il terzino parla portoghese: il punto della situazione

L’altra priorità del mercato di gennaio, come è noto, è legata al terzino sinistro. Dopo diverse sessioni, il Milan è pronto a regalarsi un vice Theo Hernandez.

In questi giorni si stanno facendo davvero parecchi nomi e tra i principali obbietti appare esserci Fabiano Parisi, che alla Fiorentina non sta trovando spazio, dopo l’arrivo di Gosens. Con la presenza in rosa di Biraghi non sembrano esserci molte alternative se non una cessione. Ma il Diavolo sta seguendo altri profili, come può essere Dorgu. Il Lecce, però, lo valuta tanto ed è impensabile un suo sbarco a Milano a gennaio.

Attenzione dunque ad un’idea a basso costo che potrebbe arrivare dal Portogallo e più precisamente dal Porto. Stando a quanto riportato da Asromalive.it, nei giorni scorsi al Milan è stato proposto Wendell. Il calciatore, non più giovanissimo – ha compiuto 31 anni lo scorso 20 luglio – ha un accordo con il club fino al 30 giugno 2025. Le parti si separeranno certamente in estate, ma con un piccolo indennizzo potrebbe farlo anche a gennaio. Il suo entourage dalle parti di Casa Milan è ben conosciuto